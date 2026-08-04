22 कैरेट से कितना सस्ता 18 कैरेट सोना, दो तोले की चेन बनवाने में कितना अंतर?

ध्यान रहे कि ऊपर बताई गई दोनों कीमतों में 3% GST और ज्वैलर का मेकिंग चार्ज (जो आमतौर पर 8% से 15% तक होता है) शामिल नहीं है. जब ये अतिरिक्त शुल्क जुड़ेंगे, तो 18 कैरेट की चेन चुनने पर आपकी कुल बचत 50,000 से भी अधिक हो सकती है.