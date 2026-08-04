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22 कैरेट से कितना सस्ता 18 कैरेट सोना, दो तोले की चेन बनवाने में कितना अंतर?
Gold Silver Price Today: आज यानी 4 अगस्त को देश भर में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. चलिए जानें कि अगर आप 22 कैरेट और 18 कैरेट में सोने की बनवाएंगे तो कितना अंतर आएगा.
Gold Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के भाव नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. 4 अगस्त 2026 को देश भर में सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. ऐसे में ज्वेलरी खरीदते समय सही निर्णय लेना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप 2 तोले यानी 20 ग्राम की सोने की चेन बनवाने की सोच रहे हैं, तो 18 कैरेट और 22 कैरेट के बीच का अंतर आपकी जेब पर सीधा असर डालता है. आइए आंकड़ों के जरिए समझें कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बजट-फ्रेंडली और टिकाऊ रहेगा.
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Published at : 04 Aug 2026 11:21 AM (IST)
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