मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेज22 कैरेट से कितना सस्ता 18 कैरेट सोना, दो तोले की चेन बनवाने में कितना अंतर?

22 कैरेट से कितना सस्ता 18 कैरेट सोना, दो तोले की चेन बनवाने में कितना अंतर?

Gold Silver Price Today: आज यानी 4 अगस्त को देश भर में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. चलिए जानें कि अगर आप 22 कैरेट और 18 कैरेट में सोने की बनवाएंगे तो कितना अंतर आएगा.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 04 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Gold Silver Price Today: आज यानी 4 अगस्त को देश भर में सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. चलिए जानें कि अगर आप 22 कैरेट और 18 कैरेट में सोने की बनवाएंगे तो कितना अंतर आएगा.

Gold Silver Price Today: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के भाव नए रिकॉर्ड बना रहे हैं. 4 अगस्त 2026 को देश भर में सोने के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,44,360 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है. ऐसे में ज्वेलरी खरीदते समय सही निर्णय लेना बेहद जरूरी हो जाता है. अगर आप 2 तोले यानी 20 ग्राम की सोने की चेन बनवाने की सोच रहे हैं, तो 18 कैरेट और 22 कैरेट के बीच का अंतर आपकी जेब पर सीधा असर डालता है. आइए आंकड़ों के जरिए समझें कि आपके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बजट-फ्रेंडली और टिकाऊ रहेगा.

1/8
ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पर सोना सुबह 4,112.40 डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा. ऐसे में दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है.
ग्लोबल मार्केट में कॉमेक्स पर सोना सुबह 4,112.40 डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर पड़ा. ऐसे में दिल्ली सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है.
2/8
वहीं दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट का भाव 1,08,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. हालांकि यह रेट अलग-अलग शहरों के हिसाब से अलग-अलग होता है.
वहीं दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 1,32,340 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट का भाव 1,08,300 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. हालांकि यह रेट अलग-अलग शहरों के हिसाब से अलग-अलग होता है.
3/8
अगर आप पारंपरिक 22 कैरेट सोने में 20 ग्राम (2 तोले) की चेन बनवाते हैं, तो सिर्फ सोने की मूल कीमत 2,64,680 रुपये बैठती है. 22 कैरेट में 91.6% शुद्ध सोना होता है, जो इसे बेहद कीमती और पारंपरिक चमक देता है.
अगर आप पारंपरिक 22 कैरेट सोने में 20 ग्राम (2 तोले) की चेन बनवाते हैं, तो सिर्फ सोने की मूल कीमत 2,64,680 रुपये बैठती है. 22 कैरेट में 91.6% शुद्ध सोना होता है, जो इसे बेहद कीमती और पारंपरिक चमक देता है.
4/8
हालांकि इस पर लगने वाला मेकिंग चार्ज और 3% GST आपके फाइनल बिल को और बढ़ा देता है. 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है और बाकी 25% में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं.
हालांकि इस पर लगने वाला मेकिंग चार्ज और 3% GST आपके फाइनल बिल को और बढ़ा देता है. 18 कैरेट सोने में 75% शुद्ध सोना होता है और बाकी 25% में अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं.
5/8
18 कैरेट का भाव 1,08,300 रुपये प्रति 10 ग्राम होने के कारण 20 ग्राम की चेन आपको 2,16,600 की पड़ेगी. यानी यहां सिर्फ सोने के बेस प्राइस में ही आपको सीधे 48,080 रुपये की बड़ी बचत मिलती है.
18 कैरेट का भाव 1,08,300 रुपये प्रति 10 ग्राम होने के कारण 20 ग्राम की चेन आपको 2,16,600 की पड़ेगी. यानी यहां सिर्फ सोने के बेस प्राइस में ही आपको सीधे 48,080 रुपये की बड़ी बचत मिलती है.
6/8
18 कैरेट सोना न केवल सस्ता है, बल्कि अन्य धातुओं के मिश्रण के कारण 22 कैरेट के मुकाबले ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी होता है.
18 कैरेट सोना न केवल सस्ता है, बल्कि अन्य धातुओं के मिश्रण के कारण 22 कैरेट के मुकाबले ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी होता है.
7/8
अगर आप चेन को रोजाना पहनने के लिए ले रहे हैं, तो 18 कैरेट में स्क्रैच आने या टूटने का जोखिम 22 कैरेट के मुकाबले काफी कम हो जाता है,
अगर आप चेन को रोजाना पहनने के लिए ले रहे हैं, तो 18 कैरेट में स्क्रैच आने या टूटने का जोखिम 22 कैरेट के मुकाबले काफी कम हो जाता है,
8/8
ध्यान रहे कि ऊपर बताई गई दोनों कीमतों में 3% GST और ज्वैलर का मेकिंग चार्ज (जो आमतौर पर 8% से 15% तक होता है) शामिल नहीं है. जब ये अतिरिक्त शुल्क जुड़ेंगे, तो 18 कैरेट की चेन चुनने पर आपकी कुल बचत 50,000 से भी अधिक हो सकती है.
ध्यान रहे कि ऊपर बताई गई दोनों कीमतों में 3% GST और ज्वैलर का मेकिंग चार्ज (जो आमतौर पर 8% से 15% तक होता है) शामिल नहीं है. जब ये अतिरिक्त शुल्क जुड़ेंगे, तो 18 कैरेट की चेन चुनने पर आपकी कुल बचत 50,000 से भी अधिक हो सकती है.
Published at : 04 Aug 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Gold Price Today Gold Silver Price Today 24k Gold Price Today

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
शिपकी-ला में नहीं होता करेंसी का इस्तेमाल, कैसे होता है बिजनेस?
शिपकी-ला में नहीं होता करेंसी का इस्तेमाल, कैसे होता है बिजनेस?
जनरल नॉलेज
इस देश की मिलिट्री ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल, छूट जाते हैं अच्छे-अच्छों के पसीने
इस देश की मिलिट्री ट्रेनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल, छूट जाते हैं अच्छे-अच्छों के पसीने
जनरल नॉलेज
पार्सल और ड्रोन से हो रही ड्रग्स डिलीवरी, किन रास्तों से आ रहा 'माल'?
पार्सल और ड्रोन से हो रही ड्रग्स डिलीवरी, किन रास्तों से आ रहा 'माल'?
जनरल नॉलेज
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किस अदालत में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग?
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किस अदालत में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
बांकीपुर और दतिया कैसे हारी BJP? समझें पार्टी का क्या है एनालिसिस
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget