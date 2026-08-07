मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष

UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष

UP Politics: ऐश्वर्य राज सिंह की नियुक्ति पूर्व प्रदेश अध्यख डॉ. रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद हुई है. उन्होंने आज ही अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सौंपा था.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 07 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय लोक दल ने ऐश्वर्य राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. इसकी जानकारी पार्टी के अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर दी घी है. जिसमें उन्हें बधाई दी गयी है. उनकी नियुक्ति पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामाशीष राय के इस्तीफे के बाद हुई है. उन्होंने आज ही अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सौंपा था.

राय ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है. जिसमें उन्होंने वैचारिक और नैतिक कारणों को बताया है. उन्होंने राजनीति में बढ़ते धन बल, परिवारवाद, किसानों को फसल का उचित मूल्य न मिलने के साथ ही लोकतान्त्रिक और संवैधानिक संकट का जिक्र किया है. उन्होंने व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश बताया है.

यह भी पढ़ें: CM योगी की मौजूदगी में ओपी राजभर का विपक्ष पर वार, 'सपा ने पिछड़ों का...'

विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज 

इस्तीफे के चंद घंटो बाद ऐश्वर्य राज सिंह की नियुक्ति से पार्टी ने संगठन को स्पष्ट सन्देश दे दिया है. साथ ही आगामी चुनावों को लेकर उसकी तैयारियों को भी दर्शाता है. माना जा रहा है कि अभी संगठन में और भी बदलाव देखने को मिलेंगे. इससे पहले अनुपम मिश्रा को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था.  जबकि रामाशीष राय रालोद से पहले बीजेपी में थे और उसके बाद रालोद में शामिल हुए थे.

पार्टी में दिखने लगे बगावती सुर 

विधानसभा चुनावों से पहले रालोद में नेताओं के बगावती सुर देखने को मिलने लगे हैं जो आगामी चुनाव में पार्टी के लिए चुनौती बन सकते हैं. हालांकि जयंत चौधरी ने बीते कुछ दिनों में रैलियाँ भी की हैं वेस्ट यूपी में. लेकिन सभी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे. 

यहां बता दें कि 2022 का चुनाव रालोद ने सपा के साथ मिलकर लड़ा था. लेकिन इस बार बीजेपी में भी उतनी ही सीटें मिलेंगी यह कह्पाना मुश्किल है. जबकि पिछले महीने ही हापुड़ में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था. 

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में देशभक्ति का रंग, आकर्षण का केंद्र बनी 221 फीट की 'तिरंगा कांवड़'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RLD Aishwarya Raj Singh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की मौजूदगी में ओपी राजभर का विपक्ष पर वार, 'सपा ने पिछड़ों का...'
CM योगी की मौजूदगी में ओपी राजभर का विपक्ष पर वार, 'सपा ने पिछड़ों का...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यौन शोषण कानून की हो समीक्षा, इसके दुरुपयोग से...', बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान
'यौन शोषण कानून की हो समीक्षा, इसके दुरुपयोग से...', बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांवड़ियों पर साजिद रशीदी के बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, 'मुगलिया सोच वाले...'
कांवड़ियों पर साजिद रशीदी के बयान पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, 'मुगलिया सोच वाले...'
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बजट पर बवाल! TVK ने DMK सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार और कर्ज पर उठाए सवाल
बजट पर बवाल! TVK ने DMK सरकार को घेरा, भ्रष्टाचार और कर्ज पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
UP चुनाव से पहले RLD में बड़ा बदलाव, ऐश्वर्य राज सिंह बने प्रदेश अध्यक्ष
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
हेल्थ
Xप्लेन: कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
कैंसर से भारत कैसे बच सकता है? ऐसे पहचानें हर रोज दोहराने वाला दर्दनाक सच
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
CJP प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी का बड़ा असर, हटाए गए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर
CJP प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी का बड़ा असर, हटाए गए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
इंडिया
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'खुद अमेरिका...'
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'ये हमारा आंतरिक मामला'
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget