पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 केंद्र सरकार द्वारा आवारा कुत्तों की आबादी को बिना किसी क्रूरता के प्रबंधित करने के लिए लाए गए थे. इस ढांचे के तहत नगर निगम और पंचायत जैसे स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को मानवीय तरीकों से पकड़ें, उनकी नसबंदी करें और आगे की कार्रवाई से पहले उन्हें रेबीज का टीका लगाएं.