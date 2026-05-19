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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजStray Dogs: क्या है ABC Framework, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच जान लें नियम?

Stray Dogs: क्या है ABC Framework, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच जान लें नियम?

Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से मना कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या है पशु जन्म नियंत्रण ढांचा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 May 2026 12:20 PM (IST)
Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से मना कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या है पशु जन्म नियंत्रण ढांचा.

Stray Dogs: आवारा कुत्तों और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों,‌ बस स्टैंड और हवाई अड्डों के पास पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी या फिर टीकाकरण के बाद वापस उन्हीं जगहों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है पशु जन्म नियंत्रण ढांचा.

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पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 केंद्र सरकार द्वारा आवारा कुत्तों की आबादी को बिना किसी क्रूरता के प्रबंधित करने के लिए लाए गए थे. इस ढांचे के तहत नगर निगम और पंचायत जैसे स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को मानवीय तरीकों से पकड़ें, उनकी नसबंदी करें और आगे की कार्रवाई से पहले उन्हें रेबीज का टीका लगाएं.
पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 केंद्र सरकार द्वारा आवारा कुत्तों की आबादी को बिना किसी क्रूरता के प्रबंधित करने के लिए लाए गए थे. इस ढांचे के तहत नगर निगम और पंचायत जैसे स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि वे आवारा कुत्तों को मानवीय तरीकों से पकड़ें, उनकी नसबंदी करें और आगे की कार्रवाई से पहले उन्हें रेबीज का टीका लगाएं.
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नसबंदी के अलावा पकड़े गए हर आवारा कुत्ते को रेबीज रोधी टीका लगाना जरूरी है. इस कदम का मुख्य मकसद रेबीज संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम करना और शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बेहतर बनाना है.
नसबंदी के अलावा पकड़े गए हर आवारा कुत्ते को रेबीज रोधी टीका लगाना जरूरी है. इस कदम का मुख्य मकसद रेबीज संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम करना और शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में लोगों के स्वास्थ्य और पशु कल्याण को बेहतर बनाना है.
Published at : 19 May 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
Stray Dogs ABC Framework Animal Birth Control Rules

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