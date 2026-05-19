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Stray Dogs: क्या है ABC Framework, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच जान लें नियम?
Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से मना कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या है पशु जन्म नियंत्रण ढांचा.
Stray Dogs: आवारा कुत्तों और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवेदनशील सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पिछले आदेश को वापस लेने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और हवाई अड्डों के पास पकड़े गए आवारा कुत्तों को नसबंदी या फिर टीकाकरण के बाद वापस उन्हीं जगहों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है पशु जन्म नियंत्रण ढांचा.
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Published at : 19 May 2026 12:20 PM (IST)
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क्या है ABC Framework, आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बीच जान लें नियम?
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