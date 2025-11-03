एक्सप्लोरर
Pregnancy Scam: क्या होता है प्रेग्नेंसी स्कैम, इसमें कैसे फंसता चला जाता है इंसान?
Pregnancy Scam: एक ऐसा ऑनलाइन जाल जो इंसान की जिज्ञासा और लालच दोनों को निशाना बनाता है, जहां ठग प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं. आइए जानें कि इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं.
Pregnancy Scam: इंटरनेट की दुनिया में अब ठगी के तरीके भी अजीब हो चले हैं. कभी लॉटरी, कभी गिफ्ट कार्ड, अब नया जाल है, प्रेग्नेंसी स्कैम. नाम सुनकर भले हंसी आए, लेकिन इस स्कैम ने अब तक देशभर में करोड़ों रुपये उड़ा दिए हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक कॉन्ट्रैक्टर इसका शिकार हुआ, जिसने ‘प्रेग्नेंट जॉब सर्विस’ नाम के एक ऑनलाइन विज्ञापन पर भरोसा किया और 11 लाख रुपये गवां दिए. सोशल मीडिया पर फैले इस झांसे में इंसान कैसे फंसता चला जाता है, यही इस डिजिटल धोखाधड़ी की असली कहानी है.
