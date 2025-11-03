इस स्कैम की सफलता की सबसे बड़ी वजह शर्म और झिझक है. क्योंकि यह मामला प्रेग्नेंसी या यौन विषय से जुड़ा होता है, इसलिए पीड़ित अक्सर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं. ठग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और कई बार धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, इसीलिए डर के मारे पीड़ित और पैसे दे देते हैं.