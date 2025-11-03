हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPregnancy Scam: क्या होता है प्रेग्नेंसी स्कैम, इसमें कैसे फंसता चला जाता है इंसान?

Pregnancy Scam: क्या होता है प्रेग्नेंसी स्कैम, इसमें कैसे फंसता चला जाता है इंसान?

Pregnancy Scam: एक ऐसा ऑनलाइन जाल जो इंसान की जिज्ञासा और लालच दोनों को निशाना बनाता है, जहां ठग प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं. आइए जानें कि इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 03 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Pregnancy Scam: एक ऐसा ऑनलाइन जाल जो इंसान की जिज्ञासा और लालच दोनों को निशाना बनाता है, जहां ठग प्रेग्नेंट जॉब के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं. आइए जानें कि इसमें लोग कैसे फंस जाते हैं.

Pregnancy Scam: इंटरनेट की दुनिया में अब ठगी के तरीके भी अजीब हो चले हैं. कभी लॉटरी, कभी गिफ्ट कार्ड, अब नया जाल है, प्रेग्नेंसी स्कैम. नाम सुनकर भले हंसी आए, लेकिन इस स्कैम ने अब तक देशभर में करोड़ों रुपये उड़ा दिए हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक कॉन्ट्रैक्टर इसका शिकार हुआ, जिसने ‘प्रेग्नेंट जॉब सर्विस’ नाम के एक ऑनलाइन विज्ञापन पर भरोसा किया और 11 लाख रुपये गवां दिए. सोशल मीडिया पर फैले इस झांसे में इंसान कैसे फंसता चला जाता है, यही इस डिजिटल धोखाधड़ी की असली कहानी है.

1/7
सोशल मीडिया पर एक दिन अचानक कोई विज्ञापन दिखता है कि “जरूरत है ऐसे पुरुष की जो बांझ महिलाओं को प्रेग्नेंट कर सके, लाखों रुपये की कमाई का मौका.” यही वह पहला कदम होता है, जहां ठगों का जाल शुरू होता है.
सोशल मीडिया पर एक दिन अचानक कोई विज्ञापन दिखता है कि “जरूरत है ऐसे पुरुष की जो बांझ महिलाओं को प्रेग्नेंट कर सके, लाखों रुपये की कमाई का मौका.” यही वह पहला कदम होता है, जहां ठगों का जाल शुरू होता है.
2/7
‘प्रेग्नेंसी स्कैम’ असल में साइबर ठगी का नया ट्रेंड बन चुका है. ठग फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं. वहां से “प्रेग्नेंट जॉब सर्विस”, “हेल्पिंग इनफर्टाइल वूमन” या “डोनेशन प्रोग्राम” जैसे नामों से आकर्षक विज्ञापन डालते हैं.
‘प्रेग्नेंसी स्कैम’ असल में साइबर ठगी का नया ट्रेंड बन चुका है. ठग फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं. वहां से “प्रेग्नेंट जॉब सर्विस”, “हेल्पिंग इनफर्टाइल वूमन” या “डोनेशन प्रोग्राम” जैसे नामों से आकर्षक विज्ञापन डालते हैं.
3/7
विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि कुछ सामाजिक संगठनों या मेडिकल संस्थानों के जरिए यह काम कानूनी रूप से किया जा रहा है. लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए वे नकली सर्टिफिकेट, फर्जी सरकारी दस्तावेज और यहां तक कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के नाम से “साइन किए हुए” एग्रीमेंट तक दिखाते हैं.
विज्ञापनों में यह दिखाया जाता है कि कुछ सामाजिक संगठनों या मेडिकल संस्थानों के जरिए यह काम कानूनी रूप से किया जा रहा है. लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए वे नकली सर्टिफिकेट, फर्जी सरकारी दस्तावेज और यहां तक कि किसी बड़े सेलिब्रिटी के नाम से “साइन किए हुए” एग्रीमेंट तक दिखाते हैं.
4/7
जब शिकार को यकीन हो जाता है, तो वे उससे रजिस्ट्रेशन फीस, मेडिकल जांच और टैक्स के नाम पर रकम वसूलते हैं. पुणे में हुए इस केस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस तरह की ठगी का सबसे बड़ा नेटवर्क बिहार के नवादा जिले से ऑपरेट हो रहा है.
जब शिकार को यकीन हो जाता है, तो वे उससे रजिस्ट्रेशन फीस, मेडिकल जांच और टैक्स के नाम पर रकम वसूलते हैं. पुणे में हुए इस केस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस तरह की ठगी का सबसे बड़ा नेटवर्क बिहार के नवादा जिले से ऑपरेट हो रहा है.
5/7
इस स्कैम की सफलता की सबसे बड़ी वजह शर्म और झिझक है. क्योंकि यह मामला प्रेग्नेंसी या यौन विषय से जुड़ा होता है, इसलिए पीड़ित अक्सर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं. ठग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और कई बार धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, इसीलिए डर के मारे पीड़ित और पैसे दे देते हैं.
इस स्कैम की सफलता की सबसे बड़ी वजह शर्म और झिझक है. क्योंकि यह मामला प्रेग्नेंसी या यौन विषय से जुड़ा होता है, इसलिए पीड़ित अक्सर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने से बचते हैं. ठग इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और कई बार धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, इसीलिए डर के मारे पीड़ित और पैसे दे देते हैं.
6/7
यह स्कैम सिर्फ पैसे की ठगी नहीं, बल्कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग का रूप भी ले चुका है. पीड़ितों के डाटा, सेल्फी और पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर आगे फिरौती या अश्लील मटेरियल बनाने के केस भी सामने आ रहे हैं.
यह स्कैम सिर्फ पैसे की ठगी नहीं, बल्कि डिजिटल ब्लैकमेलिंग का रूप भी ले चुका है. पीड़ितों के डाटा, सेल्फी और पहचान पत्रों का दुरुपयोग कर आगे फिरौती या अश्लील मटेरियल बनाने के केस भी सामने आ रहे हैं.
7/7
दरअसल, यह कहानी सिर्फ एक ठगी की नहीं, बल्कि इस चेतावनी की है कि इंटरनेट के इस खुले बाजार में हर चीज जो चमकती है, वह सोना नहीं होती. कभी-कभी, सबसे अनोखा ऑफर ही सबसे खतरनाक जाल बन जाता है.
दरअसल, यह कहानी सिर्फ एक ठगी की नहीं, बल्कि इस चेतावनी की है कि इंटरनेट के इस खुले बाजार में हर चीज जो चमकती है, वह सोना नहीं होती. कभी-कभी, सबसे अनोखा ऑफर ही सबसे खतरनाक जाल बन जाता है.
Published at : 03 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Tags :
Pregnancy Scam Pregnant Job Fraud Pune Cybercrime Case Pregnant Job Service

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Women World Cup: टीम इंडिया बनी विश्व विजेता, PM Modi और Amit Shah ने ऐसे दी बधाई | Breaking
Women World Cup: टीम इंडिया की जीत पर Deepti Sharma की मां का भावुक बयान | India vs South Africa
इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
World Hell Place: एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
इंडिया
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
'रात 12 बजे तक खेल रही थीं, आपने कहा था 8 बजे घर लौटें', ममता बनर्जी ने महिला टीम को दी बधाई तो BJP ने कसा तंज
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
हेल्थ
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
बच्चे को हद से ज्यादा पसीना आए तो न करें इग्नोर, ये छोटा सा लक्षण हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत
जनरल नॉलेज
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
मतदाता स्याही का चुनावी कनेक्शन, कब से हो रहा इसका इस्तेमाल; जानें इंडेलिबल इंक की पूरी कहानी
ट्रैवल
Best places for Travel: 30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
30 हजार सैलरी वाले सिर्फ 5000 में घूम सकते हैं ये जगहें, दिल लूट लेगा हर पॉइंट
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget