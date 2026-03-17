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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!

एमएस धोनी से अजिंक्य रहाणे तक, इन 7 स्टार खिलाड़ियों का आखिरी IPL सीजन, अब संन्यास लेना कंफर्म!

इन खिलाड़ियों ने आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इन्हीं में से कुछ ऐसे नाम हैं, जो अब संन्यास ले सकते हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 17 Mar 2026 04:10 PM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन अब बस शुरू होने ही वाला है. सीजन के सबसे पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होने वाली है. विराट कोहली से लेकर क्रिस गेल और एमएस धोनी तक, कई दिग्गज खिलाड़ियों ने आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इन्हीं में से कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं जो IPL के 20वें सीजन में ना खेलें. ये रहे ऐसे 7 खिलाड़ी, जो IPL 2026 के बाद संन्यास ले सकते हैं.

एमएस धोनी
सबसे पहला नाम दिमाग में एमएस धोनी का ही आता है, जो 2008 से ही इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा हैं. अब धोनी के कंधों से कप्तानी का भार जा चुका है क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर कप्तान अच्छा करके दिखाया है। वहीं संजू सैमसन के आने से CSK को वो विकेटकीपर भी मिल गया है, जो धोनी के बाद जिम्मेदारी संभाल सकता है. संभव है कि इस बार धोनी केवल एक मेंटॉर के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स टीम में खेलेंगे और सबकुछ सेट करते हुए आईपीएल को अलविदा कह देंगे.

अजिंक्य रहाणे
कोलकाता नाइट राइडर्स पुष्टि कर चुकी है कि अजिंक्य रहाणे ही IPL 2026 में KKR टीम की कप्तानी करेंगे. मगर रहाणे का व्यक्तिगत प्रदर्शन खराब रहा तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है. IPL 2026 में खराब प्रदर्शन के बाद शायद ही कोई टीम उनमें अपना समय इन्वेस्ट करना चाहेगी, क्योंकि जब मेगा ऑक्शन हुआ तब पहले राउंड में रहाणे बिके तक नहीं थे. फिर भी KKR ने उनमें भरोसा दिखाया था.

ईशांत शर्मा 
37 साल के ईशांत शर्मा IPL 2025 में गुजरात टाइटंस के लिए 7 मैच खेलकर सिर्फ 4 विकेट ले पाए थे. वो इस बार भी गुजरात टीम का हिस्सा हैं, लेकिन आईपीएल 2026 में भी उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा तो शायद यह उनके लिए आखिरी सीजन हो सकता है.

मिचेल स्टार्क
मिचेल स्टार्क दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक रहे हैं और पिछले 2 सीजन में कुल मिलाकर 31 विकेट ले चुके हैं. स्टार्क नई गेंद से बहुत घातक सिद्ध होते हैं और डेथ ओवरों में भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं. मगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शेड्यूल और वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए स्टार्क शायद फ्रेंचाइजी क्रिकेट छोड़ सकते हैं.

डेविड मिलर
दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज प्लेयर डेविड मिलर IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे. 36 वर्षीय मिलर के लिए पिछला सीजन बेहद निराशाजनक रहा था, जहां वो 11 मैचों में केवल 153 रन बना पाए थे। उनके बल्ले से एक भी फिफ्टी नहीं आई थी. हर साल आईपीएल में कम्पटीशन बढ़ रहा है, ऐसे में मिलर का बल्ला 2026 में भी नहीं चला तो संभव है कि उनका आईपीएल करियर अगले सीजन का मुंह ना देख पाए.

सुनील नरेन
हाल ही में वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आन्द्रे रसेल ने आईपीएल से रिटायरमेंट ली थी. 37 वर्षीय नरेन के लिए IPL 2026 अच्छा नहीं गुजरा, तो वो भी रसेल वाली राह पर निकल सकते हैं. नरेन अब तक 140 मैचों के आईपीएल करियर में 192 विकेट लेने के अलावा 1780 रन भी बना चुके हैं.

ट्रेंट बोल्ट
न्यूजीलैंड के दिग्गज खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अभी सक्रिय हैं. वो आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वो भी बहुत जल्द 37 के हो जाएंगे.

Published at : 17 Mar 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane MS DHONI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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