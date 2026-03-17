क्रूड ऑयल लगातार हो रहा महंगा, फिर भी भारत में क्यों नहीं बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के दाम?

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है. पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम पिछले काफी समय से स्थिर बने हुए हैं. वैश्विक उथल-पुथल और सप्लाई चेन की बाधाओं के बावजूद भारतीय बाजारों में शांति किसी अजूबे से कम नहीं लग रही है. आखिर भारतीय तेल कंपनियां भारी घाटा सहकर भी कीमतें क्यों नहीं बढ़ा रही हैं और इसमें सरकार की क्या रणनीति है?

वैश्विक संकट और पड़ोसी देशों का हाल

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है. इसका मुख्य कारण मध्य-पूर्व में बढ़ता तनाव और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते बिगड़ी सप्लाई चेन है. जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में तेल की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतों की वजह से हाहाकार मचा है, वहीं भारत में स्थिति नियंत्रण में है. कुछ इलाकों में अफवाहों के चलते लोग पेट्रोल पंपों पर स्टॉक जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत का ऊर्जा प्रबंधन फिलहाल बेहद ठोस नजर आ रहा है.

सरकारी तेल कंपनियों का सुरक्षा कवच

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) जैसे इंडियन ऑयल (IOCL), बीपीसीएल (BPCL) और एचपीसीएल (HPCL) की भूमिका सबसे अहम है. वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने के बावजूद ये कंपनियां जनता पर बोझ डालने के बजाय शायद घाटे का बोझ खुद उठा रही हैं. पिछले कुछ सालों में जब कच्चा तेल सस्ता हुआ था, तब इन कंपनियों ने अच्छा मुनाफा कमाया था. अब उसी मुनाफे का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय बाजार की बढ़ी हुई कीमतों को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है, ताकि घरेलू बाजार में दाम न बढ़ें.

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महंगाई दर को काबू में रखने की बड़ी चुनौती

ईंधन की कीमतों का सीधा संबंध देश की मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर से होता है. अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो माल ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ जाती है. इसका सीधा असर फल, सब्जी और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है. भारत सरकार की प्राथमिकता फिलहाल महंगाई को एक निश्चित दायरे में रखना है. यही कारण है कि सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक कच्चा तेल एक खतरनाक स्तर (करीब 130 डॉलर प्रति बैरल) को पार नहीं करता, तब तक कीमतों में बदलाव न किया जाए.

टैक्स स्ट्रक्चर और बफर स्टॉक की रणनीति

भारत में पेट्रोल-डीजल की अंतिम कीमत का लगभग 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा टैक्स (एक्साइज ड्यूटी और वैट) के रूप में होता है. यह हाई टैक्स स्ट्रक्चर सरकार को एक 'कुशन' प्रदान करता है. जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत अधिक बढ़ती हैं, तो सरकार के पास एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का विकल्प रहता है. इसके अलावा, भारत ने पिछले कुछ समय में अपने रणनीतिक तेल भंडारों को भरा है. भारत के पास पर्याप्त मात्रा में ईंधन का भंडार है, जो किसी भी अल्पकालिक संकट या सप्लाई बाधित होने की स्थिति में देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है.

सप्लाई के वैकल्पिक रास्तों की खोज

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संवेदनशील रास्तों पर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने तेल आयात के लिए वैकल्पिक स्रोतों और रास्तों पर काम करना शुरू कर दिया है. भारत अब केवल एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय रूस, अफ्रीका और अन्य लैटिन अमेरिकी देशों से कच्चे तेल की सोर्सिंग बढ़ा रहा है. रूस से मिल रहे डिस्काउंटेड ऑयल ने भी भारत को वैश्विक कीमतों के झटके से बचाने में ढाल का काम किया है. इससे तेल कंपनियों की औसत लागत कम बनी हुई है और वे ग्राहकों को स्थिर कीमतों का लाभ दे पा रही हैं.

मुनाफा और घाटे का पुराना संतुलन

तेल कंपनियों की बैलेंस शीट को देखें तो यह एक चक्र की तरह काम करता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि कंपनियां घाटे की भरपाई उस समय करती हैं जब क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गिरती हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटाए जाते हैं. इसे अंडर-रिकवरी की भरपाई करना कहा जाता है. फिलहाल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊंचे भाव पर तेल खरीदकर घरेलू बाजार में कम कीमत पर बेच रही हैं, जिसे भविष्य में कच्चा तेल सस्ता होने पर बराबर कर लिया जाएगा. शायद यही वजह है कि बाजार में अभी उथल-पुथल नहीं दिख रही है.

क्या भविष्य में बढ़ सकते हैं दाम?

आम जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह स्थिरता कब तक बनी रहेगी? आर्थिक जानकारों का मानना है कि यदि वैश्विक तनाव और बढ़ता है और क्रूड ऑयल 130 डॉलर प्रति बैरल के पार चला जाता है, तो तेल कंपनियों के लिए घाटा सहना मुश्किल हो जाएगा. ऐसी स्थिति में कीमतों में 2 से 5 रुपये तक की वृद्धि देखी जा सकती है. हालांकि, मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार और सरकारी नीतियों को देखते हुए फिलहाल निकट भविष्य में किसी बड़े झटके की संभावना कम ही नजर आती है.

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