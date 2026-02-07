हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Army Secrets: सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज

Army Secrets: सेना से रिटायर होने के बाद भी कौन-सी बातें नहीं बता सकते जवान? ताउम्र रखना पड़ता है राज

Army Secrets: रिटायर होने के बाद भी देश के जवानों को कुछ बातों को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना होता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 07 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Army Secrets: रिटायर होने के बाद भी देश के जवानों को कुछ बातों को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना होता है. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

Army Secrets: जब भी कोई सैनिक इंडियन आर्मी से रिटायर होता है तो वर्दी भले ही उतर जाए लेकिन देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होती. काफी लोग ऐसा मानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी सर्विस लाइफ के बारे में बात करने की पूरी आजादी रखते हैं. लेकिन यह सच नहीं है. आइए जानते हैं कि रिटायर होने के बाद जवान कौन सी बातें नहीं बता सकते.

रिटायर्ड सैनिकों को मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग, उसे लागू करने के तरीके, सैनिकों की आवाजाही या फिर टैक्टिकल फैसलों का खुलासा करने की इजाजत कभी भी नहीं होती है. दशकों पुराने मिशन जैसे कि आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बॉर्डर पर की गई कोई भी कार्यवाही क्लासिफाइड रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की जानकारी दुश्मन ताकतों के लिए उपयोगी पैटर्न बता सकती है.
रिटायर्ड सैनिकों को मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग, उसे लागू करने के तरीके, सैनिकों की आवाजाही या फिर टैक्टिकल फैसलों का खुलासा करने की इजाजत कभी भी नहीं होती है. दशकों पुराने मिशन जैसे कि आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बॉर्डर पर की गई कोई भी कार्यवाही क्लासिफाइड रहती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की जानकारी दुश्मन ताकतों के लिए उपयोगी पैटर्न बता सकती है.
कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या फिर टॉप सीक्रेट मार्क किया गया हो उसे जिंदगी भर गुप्त रखना होता है. ऐसी सामग्री का छोटा सा हिस्सा भी शेयर करने से भारत की रक्षा स्थिति में कमजोरियां सामने आ सकती हैं.
कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट या फिर टॉप सीक्रेट मार्क किया गया हो उसे जिंदगी भर गुप्त रखना होता है. ऐसी सामग्री का छोटा सा हिस्सा भी शेयर करने से भारत की रक्षा स्थिति में कमजोरियां सामने आ सकती हैं.
Published at : 07 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Official Secrets Act Army Secrets Retired Soldiers Rules

