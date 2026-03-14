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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो

अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो

US Attack in Iran: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले बंद नहीं करता है, तो खार्ग द्वीप के तेल संबंधी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 14 Mar 2026 11:16 PM (IST)
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अमेरिका की सेना ने शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब कहे जाने वाले खार्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले को अंजाम दिया है. अमेरिका की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (14 मार्च, 2026) को इसकी जानकारी देते हुए हमले का वीडियो भी जारी किया है.

सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो

सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी सेना की ओर से खार्ग द्वीप पर किए गए हमले का वीडियो शेयर किया. पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जबकि तेल से संबंधित बुनियादी ढांचों को सुरक्षित रखा गया है.

इसके साथ ही लगभग एक मिनट का एक साइलेंट वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें द्वीप पर मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दी और बड़े-बड़े धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं. सेंटकॉम के ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो फुटेज में भारी तबाही नजर आई है. अमेरिकी सेना के अनुसार, इस हमले में नौसैनिक बारूदी सुरंगों के स्टोरेज बंकर, मिसाइल स्टोरेज बंकर और कई अन्य सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए.

खार्ग ने चीन को निर्यात किया जाता है कच्चा तेल

खार्ग द्वीप से ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन में भेजा जाता है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के कारण आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने रिफाइंड फ्यूल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध सहित कई कदम उठाए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (13 मार्च, 2023) को धमकी दी थी कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले बंद नहीं करता है, तो खार्ग द्वीप के तेल से संबंधित बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है.

बमबारी होने के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को मध्य पूर्व के इतिहास के सबसे ताकतवर बमबारी अभियानों में से एक में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा अटैक, हेलीपैड पर गिरी मिसाइल, धुआं-धुआं हुआ आसमान

Published at : 14 Mar 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
US Army  US Iran War CENTCOM Kharg Island
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