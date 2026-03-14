अमेरिका ने ईरान के खर्ग द्वीप पर 90 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, सामने आया वीडियो

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अमेरिका की सेना ने शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट हब कहे जाने वाले खार्ग द्वीप पर बड़े पैमाने पर सटीक हमले को अंजाम दिया है. अमेरिका की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार (14 मार्च, 2026) को इसकी जानकारी देते हुए हमले का वीडियो भी जारी किया है.

सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो

सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी सेना की ओर से खार्ग द्वीप पर किए गए हमले का वीडियो शेयर किया. पोस्ट में कहा कि अमेरिकी सेना ने खार्ग द्वीप पर ईरान के 90 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जबकि तेल से संबंधित बुनियादी ढांचों को सुरक्षित रखा गया है.

इसके साथ ही लगभग एक मिनट का एक साइलेंट वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें द्वीप पर मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दी और बड़े-बड़े धुएं के गुबार उठते नजर आ रहे हैं. सेंटकॉम के ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो फुटेज में भारी तबाही नजर आई है. अमेरिकी सेना के अनुसार, इस हमले में नौसैनिक बारूदी सुरंगों के स्टोरेज बंकर, मिसाइल स्टोरेज बंकर और कई अन्य सैन्य ठिकाने नष्ट कर दिए गए.

Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

खार्ग ने चीन को निर्यात किया जाता है कच्चा तेल

खार्ग द्वीप से ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है, जिसका बड़ा हिस्सा चीन में भेजा जाता है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और मध्य पूर्व में बढ़ते संकट के कारण आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने रिफाइंड फ्यूल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध सहित कई कदम उठाए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (13 मार्च, 2023) को धमकी दी थी कि अगर तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले बंद नहीं करता है, तो खार्ग द्वीप के तेल से संबंधित बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है.

बमबारी होने के तुरंत बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को मध्य पूर्व के इतिहास के सबसे ताकतवर बमबारी अभियानों में से एक में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है.

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