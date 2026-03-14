आज के दौर में जब लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर सामान खो जाए तो वापस मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है, ऐसे में एक छोटी सी ईमानदारी की घटना लोगों का दिल जीत लेती है. खासकर जब मामला किसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा से जुड़े जरूरी दस्तावेज का हो तो परेशानी कई गुना बढ़ जाती है. कल्पना कीजिए कि आप विदेश से लंबी यात्रा करके भारत पहुंचे हों, एयरपोर्ट की भीड़ में जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों और तभी आपको पता चले कि आपका पासपोर्ट कहीं छूट गया है.

ऐसे में किसी का भी दिल बैठ सकता है. लेकिन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक CISF जवान ने ऐसा काम किया जिसने न सिर्फ एक यात्री की बड़ी परेशानी दूर कर दी बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों का दिल भी जीत लिया.

अमेरिका से दिल्ली पहुंचे यात्री के साथ हुआ वाकया

बताया जा रहा है कि यह घटना दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 की है. एक भारतीय यात्री अमेरिका से यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे. फ्लाइट से उतरने के बाद वह सुरक्षा जांच के बाद जल्दबाजी में एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. इसी दौरान उनका पासपोर्ट सुरक्षा जांच के पास ही कहीं छूट गया.

Landed from USA at T3, Delhi, Mar 10 eve, left passport at security while rushing out.



I lost all hope, when a CISF officer tracked me down in such a crowded airport, and gave passport.



A big thanks and salute to @CISFHqrs and @CISFAirport. You make us proud. 🇮🇳@vivekagnihotri — Sudhir Khare (@SudhirKhare13) March 14, 2026

भीड़ में ढूंढकर लौटाया पासपोर्ट

यात्री के अनुसार उन्हें लगा कि अब उनका पासपोर्ट मिलना बेहद मुश्किल है क्योंकि एयरपोर्ट पर उस समय काफी भीड़ थी. लेकिन इसी बीच CISF के एक जवान ने स्थिति को समझते हुए पहल की. जवान ने उस यात्री को भीड़ के बीच ढूंढ निकाला और उसका पासपोर्ट सुरक्षित तरीके से वापस लौटा दिया. यह देखकर यात्री हैरान भी हुए और बेहद खुश भी.

सोशल मीडिया पर शेयर की पूरी कहानी

इस घटना के बाद यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पूरी कहानी साझा की. यात्री की पहचान सुधीर खरे के रूप में बताई जा रही है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 10 मार्च की शाम को वह अमेरिका से दिल्ली के टर्मिनल 3 पर उतरे थे और जल्दी में बाहर निकलते समय अपना पासपोर्ट सुरक्षा जांच पर ही छोड़ आए थे. उन्होंने लिखा कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी भीड़ में कोई अधिकारी उन्हें ढूंढ पाएगा, लेकिन CISF जवान ने उन्हें ढूंढकर पासपोर्ट लौटा दिया.

CISF ने भी दिया जवाब

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद CISF के एयरपोर्ट सेक्टर के आधिकारिक अकाउंट ने भी प्रतिक्रिया दी. अपने जवाब में CISF ने यात्री के धन्यवाद संदेश के लिए आभार जताया. उन्होंने लिखा कि हमें खुशी है कि हम समय पर आपकी मदद कर सके. आपकी सराहना हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी और मेहनत से निभाने के लिए प्रेरित करती है.

यह भी पढ़ें: नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल

लोग कर रहे जवान की जमकर तारीफ

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आने लगीं. कई यूजर्स ने CISF जवान की ईमानदारी और जिम्मेदारी की सराहना की. लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि देश की सुरक्षा में लगे जवान सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि यात्रियों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं. फिलहाल यह कहानी इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है और CISF जवान की ईमानदारी की जमकर तारीफ हो रही है.

यह भी पढ़ें: यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी