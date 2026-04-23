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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIran LPG: ईरान में कैसे होती है LPG की सप्लाई, वहां कितने दिन में मिल रहा सिलेंडर?

Iran LPG: ईरान में कैसे होती है LPG की सप्लाई, वहां कितने दिन में मिल रहा सिलेंडर?

Iran LPG: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर खुद ईरान की एलपीजी आपूर्ति पर भी पड़ा है. आइए जानते हैं कि यहां लोगों को कितने दिन में सिलेंडर मिल रहा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Apr 2026 05:51 PM (IST)
Iran LPG: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर खुद ईरान की एलपीजी आपूर्ति पर भी पड़ा है. आइए जानते हैं कि यहां लोगों को कितने दिन में सिलेंडर मिल रहा है.

Iran LPG: ईरान में चल रहे संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव की वजह से एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पर भारी दबाव आ गया है. जो वितरण प्रणाली कभी काफी ज्यादा व्यवस्थित थी वह अब कई परिवारों के लिए इंतजार का खेल बन चुकी है. आइए जानते हैं कि ईरान में एलपीजी की सप्लाई कैसे होती है और वहां कितने दिन में सिलेंडर मिल रहा है.

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ईरान में एलपीजी आपूर्ति का प्रबंधन मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण वाली एजेंसियों के द्वारा किया जाता है. यह प्रणाली इस बात को पक्का करती है कि ईंधन रियायती दरों पर परिवारों तक पहुंचे.
ईरान में एलपीजी आपूर्ति का प्रबंधन मुख्य रूप से सरकारी नियंत्रण वाली एजेंसियों के द्वारा किया जाता है. यह प्रणाली इस बात को पक्का करती है कि ईंधन रियायती दरों पर परिवारों तक पहुंचे.
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ईरान की एलपीजी वितरण प्रणाली की एक बड़ी विशेषता इलेक्ट्रॉनिक 'सदाफ' प्रणाली है. जो भी परिवार पाइपलाइन नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं उन्हें सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है. इसके जरिए परिवार एलपीजी बुक कर सकते हैं और इसे निश्चित कीमतों पर प्राप्त कर सकते हैं.
ईरान की एलपीजी वितरण प्रणाली की एक बड़ी विशेषता इलेक्ट्रॉनिक 'सदाफ' प्रणाली है. जो भी परिवार पाइपलाइन नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं उन्हें सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है. इसके जरिए परिवार एलपीजी बुक कर सकते हैं और इसे निश्चित कीमतों पर प्राप्त कर सकते हैं.
Published at : 23 Apr 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Iran LPG Gas Cylinder Supply Sadaf System

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