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Iran LPG: ईरान में कैसे होती है LPG की सप्लाई, वहां कितने दिन में मिल रहा सिलेंडर?
Iran LPG: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर खुद ईरान की एलपीजी आपूर्ति पर भी पड़ा है. आइए जानते हैं कि यहां लोगों को कितने दिन में सिलेंडर मिल रहा है.
Iran LPG: ईरान में चल रहे संघर्ष और भू राजनीतिक तनाव की वजह से एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पर भारी दबाव आ गया है. जो वितरण प्रणाली कभी काफी ज्यादा व्यवस्थित थी वह अब कई परिवारों के लिए इंतजार का खेल बन चुकी है. आइए जानते हैं कि ईरान में एलपीजी की सप्लाई कैसे होती है और वहां कितने दिन में सिलेंडर मिल रहा है.
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Published at : 23 Apr 2026 05:51 PM (IST)
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भावेष पाण्डेय
Opinion