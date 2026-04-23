ईरान की एलपीजी वितरण प्रणाली की एक बड़ी विशेषता इलेक्ट्रॉनिक 'सदाफ' प्रणाली है. जो भी परिवार पाइपलाइन नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं उन्हें सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है. इसके जरिए परिवार एलपीजी बुक कर सकते हैं और इसे निश्चित कीमतों पर प्राप्त कर सकते हैं.