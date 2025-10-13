मानव जाति के ज्ञात सबसे महंगे पदार्थ की सूची में प्रतिपदार्थ सबसे ऊपर है. इसे अंग्रेजी में एंटीमैटर कहते हैं. कण त्वरक में कृत्रिम रूप से उत्पादित इस प्रतिपदार्थ की कीमत खरबों रुपए प्रति ग्राम है. इसे बनाने और इकट्ठा करने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा और तकनीक की जरूरत होती है, इस वजह से यह दुर्लभ और महंगा है.