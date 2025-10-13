हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Expensive Things: ये हैं धरती की सबसे महंगी चीजें, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

Expensive Things: ये हैं धरती की सबसे महंगी चीजें, कीमत जानकर चौंक जाएंगे आप

Expensive Things: पृथ्वी पर कई महंगी चीजें हैं. यह धरती बहुमूल्य खजानों से भरी पड़ी है. आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो दुनिया में काफी ज्यादा महंगी है और साथ ही इनकी कीमतें भी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 13 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Expensive Things: पृथ्वी पर कई महंगी चीजें हैं. यह धरती बहुमूल्य खजानों से भरी पड़ी है. आइए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो दुनिया में काफी ज्यादा महंगी है और साथ ही इनकी कीमतें भी.

Expensive Things: दुनिया में एक से बढ़कर एक खजाने हैं. कुछ मानव प्रतिभा द्वारा गढ़े गए हैं तो कुछ प्रकृति के रहस्य से बने हैं. आज हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो दुनिया में सबसे महंगी हैं. आइए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में और साथ ही इनकी कीमतें भी.

1/6
मानव जाति के ज्ञात सबसे महंगे पदार्थ की सूची में प्रतिपदार्थ सबसे ऊपर है. इसे अंग्रेजी में एंटीमैटर कहते हैं. कण त्वरक में कृत्रिम रूप से उत्पादित इस प्रतिपदार्थ की कीमत खरबों रुपए प्रति ग्राम है. इसे बनाने और इकट्ठा करने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा और तकनीक की जरूरत होती है, इस वजह से यह दुर्लभ और महंगा है.
मानव जाति के ज्ञात सबसे महंगे पदार्थ की सूची में प्रतिपदार्थ सबसे ऊपर है. इसे अंग्रेजी में एंटीमैटर कहते हैं. कण त्वरक में कृत्रिम रूप से उत्पादित इस प्रतिपदार्थ की कीमत खरबों रुपए प्रति ग्राम है. इसे बनाने और इकट्ठा करने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा और तकनीक की जरूरत होती है, इस वजह से यह दुर्लभ और महंगा है.
2/6
1998 से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब तक का सबसे महंगा मानव निर्मित ढांचा है. इसकी अनुमानित लागत 150 अरब डॉलर है. यह अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप के बीच वैश्विक सहयोग का परिणाम है.
1998 से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अब तक का सबसे महंगा मानव निर्मित ढांचा है. इसकी अनुमानित लागत 150 अरब डॉलर है. यह अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप के बीच वैश्विक सहयोग का परिणाम है.
3/6
हिस्ट्री सुप्रीम यॉट की कीमत 4.8 अरब डॉलर है. इसे स्टुअर्ट ह्यूजेस ने डिजाइन किया है. यह 10000 किलोग्राम ठोस सोने और प्लैटिनम से बना है.
हिस्ट्री सुप्रीम यॉट की कीमत 4.8 अरब डॉलर है. इसे स्टुअर्ट ह्यूजेस ने डिजाइन किया है. यह 10000 किलोग्राम ठोस सोने और प्लैटिनम से बना है.
4/6
एंटीलिया भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी का निजी निवास है. इसकी कीमत लगभग 15000 करोड़ है. इस इमारत में एक हेलीपैड, निजी थिएटर, सपा और कई बगीचे हैं.
एंटीलिया भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी का निजी निवास है. इसकी कीमत लगभग 15000 करोड़ है. इस इमारत में एक हेलीपैड, निजी थिएटर, सपा और कई बगीचे हैं.
5/6
लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई साल्वेटर मुंडी कृति की नीलामी में रिकॉर्ड 450.3 मिलियन डॉलर की कीमत लगाई गई थी. यह अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है.
लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई साल्वेटर मुंडी कृति की नीलामी में रिकॉर्ड 450.3 मिलियन डॉलर की कीमत लगाई गई थी. यह अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग है.
6/6
ब्रिटिश क्रॉउन ज्वैल्स सदियों पुरानी राजशाही और विरासत का प्रतीक है. हालांकि इसे अमूल्य माना जाता है लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी अनुमानित लागत 1.02 अरब डॉलर से 5.8 अरब डॉलर के बीच लगाई है.
ब्रिटिश क्रॉउन ज्वैल्स सदियों पुरानी राजशाही और विरासत का प्रतीक है. हालांकि इसे अमूल्य माना जाता है लेकिन विशेषज्ञों ने इसकी अनुमानित लागत 1.02 अरब डॉलर से 5.8 अरब डॉलर के बीच लगाई है.
Published at : 13 Oct 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Expensive Things Antimatter History Supreme

Photo Gallery

View More
