वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां की करेंसी रुपये से कितनी मजबूत?

वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां की करेंसी रुपये से कितनी मजबूत?

वेनेजुएला में भारत के 10000 रुपये की कीमत लगभग 29,000 से 30,000 बोलिवर है, जो वेनेजुएला की मुद्रा है. वेनेजुएला की करेंसी भारतीय रुपये की तुलना में बहुत कमजोर है.

14 Dec 2025 06:04 PM (IST)
वेनेजुएला में भारत के 10000 रुपये की कीमत लगभग 29,000 से 30,000 बोलिवर है, जो वेनेजुएला की मुद्रा है. वेनेजुएला की करेंसी भारतीय रुपये की तुलना में बहुत कमजोर है.

वेनेजुएला देश अक्सर वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में रहता है. चाहे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की वजह से हो या कच्चे तेल के मुद्दे को लेकर या देश के दिवालिया होने पर. फिलहाल अभी के समय में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से सुर्खियों का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को युद्ध और उन्हें गद्दी से उतरने की धमकी दे दी है.

अगर हम भारत के नजरिये से बात करें, तो भारत भी वेनेजुएला से कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है, जो 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल था और यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. लेकिन आपको पता है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है, इसके बावजूद इस देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है.
अगर हम भारत के नजरिये से बात करें, तो भारत भी वेनेजुएला से कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है, जो 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल था और यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. लेकिन आपको पता है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है, इसके बावजूद इस देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है.
आप भी सोच रहे होंगे कि जब वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है, तो इसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और इसकी करेंसी भी अरब देशों की तरह ही मजबूत होगी. आइए भारत के उदाहरण से समझते हैं कि वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10,000 रुपये.
आप भी सोच रहे होंगे कि जब वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल है, तो इसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और इसकी करेंसी भी अरब देशों की तरह ही मजबूत होगी. आइए भारत के उदाहरण से समझते हैं कि वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10,000 रुपये.
Published at : 14 Dec 2025 06:04 PM (IST)
