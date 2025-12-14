वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां की करेंसी रुपये से कितनी मजबूत?

अगर हम भारत के नजरिये से बात करें, तो भारत भी वेनेजुएला से कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है, जो 2024 में लगभग 22 मिलियन बैरल था और यह भारत के कुल कच्चे तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था. लेकिन आपको पता है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार है, इसके बावजूद इस देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर है.