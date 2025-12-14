एक्सप्लोरर
वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां की करेंसी रुपये से कितनी मजबूत?
वेनेजुएला में भारत के 10000 रुपये की कीमत लगभग 29,000 से 30,000 बोलिवर है, जो वेनेजुएला की मुद्रा है. वेनेजुएला की करेंसी भारतीय रुपये की तुलना में बहुत कमजोर है.
वेनेजुएला देश अक्सर वैश्विक मीडिया की सुर्खियों में रहता है. चाहे वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की वजह से हो या कच्चे तेल के मुद्दे को लेकर या देश के दिवालिया होने पर. फिलहाल अभी के समय में वेनेजुएला डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से सुर्खियों का हिस्सा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को युद्ध और उन्हें गद्दी से उतरने की धमकी दे दी है.
Published at : 14 Dec 2025 06:04 PM (IST)
