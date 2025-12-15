'BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में…', नितिन नबीन पर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया

बीजेपी की ओर से बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है. इस पर सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को एबीपी नेटवर्क के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी. नितिन नबीन को मिली इस जिम्मेदारी पर चिराग ने कहा, "बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से गठबंधन में और एकता आएगी और मजबूती आएगी."

बातचीत में चिराग पासवान ने कहा, "इससे बेहतर खुशखबरी बिहारियाों के लिए नहीं हो सकती है. मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार कोई बिहार से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है. ऐसे में सबसे पहले नितिन नबीन जी को बधाई… अपनी तरफ से… अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं."

चिराग ने कहा, "जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है… एक युवा साथी का बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना… मैं मानता हूं कि ये उन शुभ संकेतों में से एक है कि हमारा देश 'एक युवा सोच, एक युवा जोश' के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं नितिन नबीन जी को काफी सालों से जानता हूं. मेरे भाई… मेरे मित्र रहे हैं. ऐसे में मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूं." एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "मेरे तो सबके साथ व्यक्तिगत रिश्ते ठीक हैं. हमेशा राजनीतिक मतभेद एक तरफ रखता हूं. व्यक्तिगत रिश्तों को हमेशा मान-सम्मान देता हूं. इनके साथ तो पुराने संबंध रहे हैं."