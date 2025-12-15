Video: पाकिस्तान में महिला रिपोर्टर को बैल ने मारी जोरदार टक्कर, उसके बाद जो हुआ हैरान कर देगा
सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का है. यहां एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली जिस पर लोग हल्केपन में चुटकी भी ले रहे हैं.
Trending Video: बोर हो रहे हो? कुछ मजेदार देखना है? आप कहेंगे कि ये हम आपसे क्या पूछ रहे हैं. क्योंकि हम आपको रोज कुछ ना कुछ मजेदार दिखाते रहते हैं. लेकिन आज हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे उसे देखकर आपको हंसी भी आ सकती है और आप परेशान भी हो सकते हैं. जी हां, कुछ मजेदार घटित होने की बात हो और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का जिक्र ना आए ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही है, जी हां वायरल हो रहा वीडियो पाकिस्तान से है, जहां बकरा मंडी में लाइव रिपोर्टिंग कर रही एक रिपोर्टर को वहां खड़े एक बैल ने जोरदार टक्कर मार दी. आखिर क्या है ऐसा इस वीडियो में और क्यों ये इतना वायरल हो रहा है, खुद ही देख लीजिए.
पाकिस्तान की मंडी में पेश आया हैरान कर देने वाला मामला
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो कि पड़ोसी देश पाकिस्तान का है. यहां एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली जिस पर लोग हल्केपन में चुटकी भी ले रहे हैं. हुआ कुछ यूं कि एक महिला रिपोर्टर साहिबा पाकिस्तान की बकरा मंडी में जानवरों की रेट मालूम करने पहुंची थी. इस दौरान वो मंडी में खड़े होकर वहां के लोगों से मंडी के हाल ले रही थी. तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां का पूरा नजारा ही बदल गया.
Bull Hits Reporter during Live tv Coverage in Pakistan— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 2, 2024
pic.twitter.com/eP23iFXykv
अचानक आए बैल ने ऐसे मारी टक्कर जैसे कि पुरानी कोई दुश्मनी हो
महिला मंडी में जानवरों के पास खड़े होकर उनके मालिकों से मंडी का मिजाज मालूम कर रही थी, इतने में दो बेल बड़ी तेजी से वहां भागते हुए आए और उन्होंने महिला पर ऐसे हमला किया जैसे उनकी महिला रिपोर्टर से कोई पुरानी दुश्मनी हो. बैलों का आता देख महिला रिपोर्टर जोर से चीखती भी है लेकिन तब तक बैल अपना काम कर जाते हैं. 6 लाख से ज्यादा बार देखे गए इस वीडियो को Gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट ने शेयर किया है. यूजर्स ने कहा कि यह सब सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों होता है. कुछ यूजर्स ने तो यहां तक लिख डाला कि रेड बुल ना पीने के कारण बैल दीदी से नाराज हो गए.
वीडियो बनाता रहा कैमरामैन
बैल बुरी तरह से महिला के पेट पर सिंग मारते हैं जिससे महिला जमीन पर गिर जाती है. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं होती है और महिला रिपोर्टर को भी कोई चोट नहीं पहुंचती है. इन सब में महिला का माइक भी उलझ कर बेल के सिंग में फंस जाता है. मजे ती बात तो ये है कि कैमरा मैन महिला को बचाने के बजाए वहां खड़े होकर महिला की वीडियो बनाता रहता है. महिला को वहां खड़े लोग जमीन से उठाते हैं और संभालते हैं.
पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं
ऐसी घटनाएं पहले भी पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग कोनों में होती रही है. हाल ही में एक वायरल वीडियो में एक कुत्ता महिला रिपोर्टर के हाथ से माइक छीन कर ले गया जबकि वह ऑन एयर थी. इसके अलावा पाकिसेतान में रिपोर्टिंग कर रहे एक रिपोर्टर गायों के एक झुंड ने हमला कर दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. वीडियो को लेकर यूजर्स ने लिखा...इसलिए कहते हैं ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...दीदी गिर गई लेकिन कैमरामैन अपना फर्ज निभाता रहा.
