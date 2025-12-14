हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 Auction: IPL में बोली लगाने के बाद क्या पलटी मार सकती है कोई फ्रेंचाइजी, जानिए ऐसे मामले में क्या होता है एक्शन?

IPL 2026 Auction: IPL में बोली लगाने के बाद क्या पलटी मार सकती है कोई फ्रेंचाइजी, जानिए ऐसे मामले में क्या होता है एक्शन?

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए नीलामी की तैयारीयां शुरू हो चुकी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आईपीएल में बोली लगाने के बाद क्या कोई फ्रेंचाइजी पीछे हट सकती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 14 Dec 2025 02:52 PM (IST)
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए नीलामी की तैयारीयां शुरू हो चुकी हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि आईपीएल में बोली लगाने के बाद क्या कोई फ्रेंचाइजी पीछे हट सकती है.

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के लिए नीलामी 16 दिसंबर को होने जा रही है और 77 खाली स्लॉट मौजूद हैं. फ्रेंचाइजी और फैंस दोनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इस साल के नीलामी पूल में 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें से सभी 10 टीमों में 31 विदेशी स्लॉट अभी भी खाली हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या हो अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी के लिए बोली जीत जाती है और बाद में तय करती है कि वह उसे नहीं रखना चाहती. क्या फ्रेंचाइजी पीछे हट सकती है? आइए जानते हैं.

एक बार जब नीलामी करने वाले का हथौड़ा गिरता है और बोली सफल घोषित हो जाती है तो यह एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है. उस समय फ्रेंचाइजी को उस खिलाड़ी की सेवाओं के लिए बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में माना जाता है. यह कोई अनौपचारिक वादा नहीं होता बल्कि आईपीएल नियम और फ्रेंचाइजी समझोतों के साथ एक औपचारिक कमिटमेंट होती है.
एक बार जब नीलामी करने वाले का हथौड़ा गिरता है और बोली सफल घोषित हो जाती है तो यह एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बन जाता है. उस समय फ्रेंचाइजी को उस खिलाड़ी की सेवाओं के लिए बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में माना जाता है. यह कोई अनौपचारिक वादा नहीं होता बल्कि आईपीएल नियम और फ्रेंचाइजी समझोतों के साथ एक औपचारिक कमिटमेंट होती है.
कोई भी फ्रेंचाइजी बाद में बजट की समस्या, टीम संतुलन की समस्या या फिर रणनीति में बदलाव को वापस लेने की वजह के रूप में दावा नहीं कर सकती.
कोई भी फ्रेंचाइजी बाद में बजट की समस्या, टीम संतुलन की समस्या या फिर रणनीति में बदलाव को वापस लेने की वजह के रूप में दावा नहीं कर सकती.
Published at : 14 Dec 2025 02:52 PM (IST)
IPL Rules IPL 2026 IPL 2026 Auction

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

