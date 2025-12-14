कैसे ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा? यहां देखें स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस

अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लेना है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ImmiAccount बनाना होता है. यही अकाउंट आपके वीज़ा आवेदन को भरने, दस्तावेज़ अपलोड करने और वीज़ा की स्थिति देखने के काम आता है.