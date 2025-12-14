हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा? यहां देखें स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस

ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन करना आसान है, लेकिन इसके लिए आवश्यक दस्तावेज और जानकारी की आवश्यकता होती है. हम आपको ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 14 Dec 2025 09:40 AM (IST)
ऑस्ट्रेलिया अपने खूबसूरत बीच, आधुनिक शहरों और अनोखी वाइल्डलाइफ के लिए दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है. अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको टूरिस्ट वीज़ा यानी Visitor Visa Subclass 600 लेना जरूरी होता है. अच्छी बात यह है कि इसकी आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और सही जानकारी व दस्तावेज़ होने पर इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है.

अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लेना है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ImmiAccount बनाना होता है. यही अकाउंट आपके वीज़ा आवेदन को भरने, दस्तावेज़ अपलोड करने और वीज़ा की स्थिति देखने के काम आता है.
ImmiAccount बनाने के बाद Visitor Visa Subclass 600 को चुनकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होता है. इस फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य साफ-साफ बताना जरूरी होता है.
