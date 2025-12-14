दुनिया में क्रिसमस मनाने के 5 अलग-अलग अंदाज, जो इस त्योहार को बनाते हैं खास

आइसलैंड में क्रिसमस लोक कथाओं और ट्रेडीशन से जुड़ा हुआ है. यहां यूल लैंड्स नाम के शरारती भाई क्रिसमस से पहले एक-एक कर बच्चों से मिलने आते हैं. वहीं बच्चे खिड़की पर जूते रखते हैं, जिनमें यह छोटे-छोटे गिफ्ट्स छोड़ते हैं. इसके बाद फैमिली साथ बैठकर डिनर करती है और क्रिसमस सेलिब्रेट करती है. यूल कैट की स्टोरी भी यहां खास मानी जाती है जो नए कपड़े पहनने की परंपरा से जुड़ी हुई है.