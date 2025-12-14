एक्सप्लोरर
दुनिया में क्रिसमस मनाने के 5 अलग-अलग अंदाज, जो इस त्योहार को बनाते हैं खास
जापान में क्रिसमस एक मॉडर्न और खुशनुमा अंदाज में मनाया जाता है. शहर रंगीन लाइट से जगमगा उठते हैं और क्रिसमस ईव को खासतौर पर रोमांटिक माना जाता है. यहां क्रिसमस पर केएफसी खाने की परंपरा बहुत फेमस है.
दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है. लेकिन क्रिसमस सिर्फ क्रिसमस ट्री, सांता क्लाॅज या गिफ्ट्स तक सीमित नहीं है. दुनिया के अलग-अलग देशों में यह त्योहार अपने कल्चर, स्टोरी और परंपराओं के साथ मनाया जाता है. कई देशों में इस दिन बच्चों के लिए गिफ्ट लिए जाते हैं तो कई बुराई को जलाकर नई शुरुआत की जाती है. वहीं यह अनोखी परंपराएं बताती है कि किसी भी त्योहार को मनाने के तरीके अलग-अलग होते हैं लेकिन खुशी हर जगह एक जैसी होती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको कई देशों के क्रिसमस मनाने के पांच अलग-अलग अंदाज बताएंगे जो इसे और खास बनाते हैं.
Published at : 14 Dec 2025 08:12 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion