Kopi Luwak Coffee: जानवर के मल से बनती है यह कॉफी, कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश
Kopi Luwak Coffee: दुनिया में एक ऐसी कॉफी भी है जिस जानवर के मल से बनाया जाता है. उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोगों को यकीन ही नहीं होता. तो आइए जानते हैं उस कॉफी के बारे में.
Kopi Luwak Coffee: दुनिया भर में कॉफी पसंद करने वाले लोग हमेशा दुर्लभ और अनोखी ब्रू की तलाश में रहते हैं. लेकिन दुनिया की सबसे महंगी कॉफी के पीछे की कहानी शायद ही लोग जानते होंगे. आइए जानते हैं कौन सी है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी और क्या है उसे बनाने की प्रक्रिया.
Published at : 15 Dec 2025 07:09 AM (IST)
