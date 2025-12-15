कोपी लुवाक उन कॉफी बीन्स का इस्तेमाल करके बनाई जाती है जो एशियाई पाम सिवेट के डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरती हैं. यह एक छोटा, बिल्ली जैसा स्तनधारी जानवर है जो इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे हिस्सों में पाया जाता है. स्थानीय रूप से इसे लुवाक के नाम से जाना जाता है. यह खाने में सिर्फ सबसे पके और सबसे अच्छी क्वालिटी के कॉफी चेरी को ही चुनता है.