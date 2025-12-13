पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती, ICC से खफा हो गया PCB; 2026 टी20 वर्ल्ड कप से जुड़ा है मामला

एक बार फिर विश्व क्रिकेट में पाकिस्तान की सरेआम बेइज्जती हुई है. इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से खफा भी है. दरअसल, पीसीबी अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री के लिए जारी किए गए प्रचार पोस्टर में अपने कप्तान सलमान अली आगा की तस्वीर न होने से आईसीसी से नाखुश है.

टी20 विश्व कप के टिकटों की बिक्री के लिए जारी किए गए प्रचार पोस्टर में न 5 कप्तानों की फोटो

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में पीसीबी के एक विश्वसनीय सूत्र के हवाले से बताया कि इस मामले को आईसीसी के समक्ष उठाया गया है, क्योंकि प्रचार पोस्टर में केवल पांच कप्तानों की तस्वीर है. इसमें सूर्यकुमार यादव (भारत), एडेन मार्करम (दक्षिण अफ्रीका), मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दासुन शनाका (श्रीलंका) और हैरी ब्रूक (इंग्लैंड) शामिल हैं.

रिपोर्ट में सूत्र ने आगे कहा, "कुछ महीने पहले एशिया कप के दौरान भी हमें इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था. उस समय प्रसारकों ने हमारे कप्तान की तस्वीर के बिना ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया था." उन्होंने बताया कि पीसीबी की एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) से बात करने के बाद ही स्थिति में बदलाव आया.

'भले ही पाकिस्तान आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पांच टीमों में शामिल न हो, लेकिन...'

उन्होंने कहा कि इस बार भी हमें ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आईसीसी ने टिकटों की बिक्री के लिए जारी किए गए प्रचार पोस्टर में हमारे कप्तान की तस्वीर नहीं लगाई है. भले ही पाकिस्तान आईसीसी टी20 रैंकिंग में शीर्ष पांच टीमों में शामिल न हो, लेकिन उसका एक समृद्ध इतिहास है और वह विश्व कप में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली टीमों में से एक है. पीसीबी को पूरा भरोसा है कि आईसीसी प्रचार पोस्टर और अभियानों में पाकिस्तानी कप्तान को जरूर शामिल करेगी.