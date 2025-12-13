हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल

Video: 'हमें मामू बना रहे हैं' बर्फ देखने आए पर्यटकों के लिए यूरोप में पहाड़ों पर बिछा दी सफेद चादर- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ठंडी वादियां दिखाई गई हैं. चारों ओर बादलों से घिरी हुई ये वादियां सफेद बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं लेकिन असल में वो बर्फ नहीं कुछ और ही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 13 Dec 2025 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

सोचिए आप पैसा खर्च करके विदेश घूमने जाएं और वहां आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो कि आपके सपने चूर चूर हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पर्यटकों के साथ. जहां लोग यूरोप घूमने के लिए बस इसलिए आए थे कि बर्फ की वादियों में कुछ पल सुकून के बिताएंगे, लेकिन वहां के प्रशासन ने ही उनके साथ ऐसा खेल खेला कि सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और अरमानों पर पानी फिर गया.

पहाड़ों पर मूर्ख बनाने के लिए बिछाई बर्फ जैसी सफेद चादर

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ठंडी वादियां दिखाई गई हैं. चारों ओर बादलों से घिरी हुई ये वादियां सफेद बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं लेकिन असल में वो बर्फ नहीं कुछ और ही है. हुआ यूं कि सीजन में बर्फ ना गिरने की वजह से वहां के प्रशासन ने पहाड़ों पर ही सफेद चादर बिछा दी जो दूर से देखने में एक दम बर्फ की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही पर्यटक उन्हें देखकर ऊपर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aisha Khan (@aisha.khan_khan)

लड़की ने शेयर किया वीडियो

वायरल वीडियो में एक महिला कह रही है कि ये लोग हमें मामू बना रहे हैं, ये जो आप बर्फ देख रहे हैं असल में एक सफेद चादर है जिसे इन लोगों ने बिछाया है. हमें लगा था कि ठंडा मौसम होगा और बर्फ गिरेगी लेकिन असल में यहां कुछ नहीं है और गर्मी पड़ रही है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी औलाद से डर लगता है... पैर पहुंचते नहीं, लेकिन सड़क पर बाइक लेकर निकल गया छोरा; वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

यूजर्स लेने लगे मजे

वीडियो को  aisha.khan_khan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मामू नहीं मुमानी बनाया है. एक और यूजर ने लिखा....वाह क्या दिमाग लगाया है, अंग्रेज तो मूर्ख बनाते ही हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...हमें लगा केवल भारत में ही फ्रॉड होता है, यूरोप तो अलग लेवल पर खेल रहा है.

यह भी पढ़ें: 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल

Published at : 13 Dec 2025 04:03 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
Advertisement

वीडियोज

New Labour Codes 2025: क्या आपकी Take Home Salary कम होगी? पूरी सफाई | Paisa Live
Lionel Messi in India: फैंस पर चढ़ा Messi का फीवर, एक-एक कर लोगों ने ली सेल्फी
India ने अपनाई China-Style Trade Strategy: EU Deal से Apparel Exports को किया Boost | Paisa Live
Jaipur News: बड़ी दुकान... फीके पकवान, हलवा खाकर दर्जनों पुलिसकर्मी ICU में भर्ती | Rajasthan News
Top News:1 मिनट की बड़ी खबरें | Headlines Today | BJP State President | Ayodhya | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
बिहार
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
बिहार कैबिनेट के नए विभागों का हुआ बंटवारा, CM नीतीश कुमार के पास सिविल विमानन की जिम्मेदारी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई गाड़ी, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार
फ़ुटबॉल
Watch: शाहरुख खान ने बेटे संग लियोनेल मेस्सी से की खास मुलाकात, हजारों खर्च कर एक झलक नहीं देख पाए फैंस
Watch: शाहरुख खान ने बेटे संग लियोनेल मेस्सी से की खास मुलाकात, हजारों खर्च कर एक झलक नहीं देख पाए फैंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
'अखिलेश यादव आ रहे हैं', यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की चर्चा के बीच सपा का पोस्टर वायरल
शिक्षा
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
IAS सुप्रिया साहू को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए कहां से हुई है उनकी पढ़ाई-लिखाई?
यूटिलिटी
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
क्या दूसरी बार मां बनने पर भी मिलता है मातृ वंदन योजना का लाभ, क्या है नियम?
ENT LIVE
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
Single Papa Web Series Review: मां की ममता के बाद अब पिता का प्यार, Kunal Kemmu | Manoj Pahwa | Prajakta Koli
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: Kapil Sharma की 'Dhurandhar' Comedy, Entertain होना है तो देख डालो
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Embed widget