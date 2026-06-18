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चमड़ी तक को चिपका देता है लेकिन अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकता फेवीक्विक? क्या है इसके पीछे का साइंस
आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी भी फेवीक्विक से कोई सामान चिपकाओ और वो अगर हाथ पर गलती से गिर जाए तो चमड़ी चिपका देता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही ग्लू बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकता है.
घर में जब भी कोई भी प्लास्टिक का सामान, खिलौना या कांच का कुछ सामान टूटता है तो सबसे पहले फेवीक्विक की याद आती है. महज चंद रुपये में मिलने वाला यह छोटा सा ग्लू चंद सेकेंड में सामान को ऐसे जोड़ते है, जैसे वह कभी टूटे ही न हों. लेकिन कई बार तो अगर यह आपके हाथ में लग जाए तो चमड़ी भी चिपका देता, जिसे छुड़ाना आफत का काम हो जाता है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि जो आपके हाथ तक को चिपका दे आखिर वह ग्लू खुद अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकता है. इसके पीछे विज्ञान का एक जादुई नियम काम करता है, चलिए जानें.
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Published at : 18 Jun 2026 01:30 PM (IST)
Tags :Feviquick Science Behind Fevikwik
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