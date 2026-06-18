चमड़ी तक को चिपका देता है लेकिन अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकता फेवीक्विक? क्या है इसके पीछे का साइंस

आम गोंद या फेवीकोल की तरह इसे सुखाने के लिए घंटों का लंबा इंतजार नहीं करना होता है. इस केमिकल की सबसे बड़ी खूबी और कमी दोनों एक ही है- इसे काम करने के लिए सिर्फ नमी यानि पानी के बेहद छोटे कणों की जरूरत होती है.