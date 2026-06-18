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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजचमड़ी तक को चिपका देता है लेकिन अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकता फेवीक्विक? क्या है इसके पीछे का साइंस

चमड़ी तक को चिपका देता है लेकिन अपनी ही बोतल में क्यों नहीं चिपकता फेवीक्विक? क्या है इसके पीछे का साइंस

आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी भी फेवीक्विक से कोई सामान चिपकाओ और वो अगर हाथ पर गलती से गिर जाए तो चमड़ी चिपका देता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही ग्लू बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकता है.

Reported By : निधि पाल  | Updated at : 18 Jun 2026 01:30 PM (IST)
आपने ध्यान दिया होगा, जब कभी भी फेवीक्विक से कोई सामान चिपकाओ और वो अगर हाथ पर गलती से गिर जाए तो चमड़ी चिपका देता है. लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यही ग्लू बोतल के अंदर क्यों नहीं चिपकता है.

घर में जब भी कोई भी प्लास्टिक का सामान, खिलौना या कांच का कुछ सामान टूटता है तो सबसे पहले फेवीक्विक की याद आती है. महज चंद रुपये में मिलने वाला यह छोटा सा ग्लू चंद सेकेंड में सामान को ऐसे जोड़ते है, जैसे वह कभी टूटे ही न हों. लेकिन कई बार तो अगर यह आपके हाथ में लग जाए तो चमड़ी भी चिपका देता, जिसे छुड़ाना आफत का काम हो जाता है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि जो आपके हाथ तक को चिपका दे आखिर वह ग्लू खुद अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकता है. इसके पीछे विज्ञान का एक जादुई नियम काम करता है, चलिए जानें.

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फेवीक्विक के इस सुपरफास्ट एक्शन के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि साइनोएक्रिलेट नाम का ताकतवर केमिकल काम करता है. यही वह मेन लिक्विड है, जो फेवीक्विक को उसकी असली ताकत देता है.
फेवीक्विक के इस सुपरफास्ट एक्शन के पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि साइनोएक्रिलेट नाम का ताकतवर केमिकल काम करता है. यही वह मेन लिक्विड है, जो फेवीक्विक को उसकी असली ताकत देता है.
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आम गोंद या फेवीकोल की तरह इसे सुखाने के लिए घंटों का लंबा इंतजार नहीं करना होता है. इस केमिकल की सबसे बड़ी खूबी और कमी दोनों एक ही है- इसे काम करने के लिए सिर्फ नमी यानि पानी के बेहद छोटे कणों की जरूरत होती है.
आम गोंद या फेवीकोल की तरह इसे सुखाने के लिए घंटों का लंबा इंतजार नहीं करना होता है. इस केमिकल की सबसे बड़ी खूबी और कमी दोनों एक ही है- इसे काम करने के लिए सिर्फ नमी यानि पानी के बेहद छोटे कणों की जरूरत होती है.
Published at : 18 Jun 2026 01:30 PM (IST)
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