INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान के जिस चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाए 400 करोड़, उस पर मिसाइलें क्यों दाग रहा अमेरिका?

ईरान के जिस चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाए 400 करोड़, उस पर मिसाइलें क्यों दाग रहा अमेरिका?

Iran Us conflict: हाल ही में अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर हमला किया. आइए जानते हैं कि क्या इसके बाद भारत को भी कुछ नुकसान पहुंचा है या नहीं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 18 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा, अमेरिकी हमले में चाबहार बंदरगाह निशाना।
  • अमेरिका ने ईरान की समुद्री गतिविधियों पर लगाम हेतु हमला किया।
  • भारत का टर्मिनल सुरक्षित, पर बंदरगाह का संचालन बाधित।

Iran Us conflict: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव और भी ज्यादा बढ़ चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी हवाई हमले में ईरान की कई अहम जगहों को निशाना बनाया गया है. इनमें चाबहार पोर्ट भी शामिल है. यह न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि भारत के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने इसके विकास में भारी निवेश किया है. इन हमलों की खबरों ने मिडल ईस्ट के साथ भारत की लंबी अवधि की कनेक्टिविटी योजनाओं को लेकर चिंता बढ़ा दी है.  आइए जानते हैं कि चाबहार को निशाना आखिर क्यों बनाया गया और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा.

अमेरिका चाबहार पोर्ट को निशाना क्यों बना रहा है? 

रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का यह दावा है कि ईरान का इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स चाबहार पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा था. इसमें समुद्री निगरानी और कंट्रोल टावर भी शामिल थे जिनका इस्तेमाल कमर्शियल जहाज पर नजर रखने के लिए किया जा रहा था और साथ ही होर्मुज में चलने वाले जहाजों पर हमले को कोऑर्डिनेटर करने के लिए किया जा रहा था . 

इन हमलों का संबंध होर्मुज में चल रहे समुद्री टकराव से भी है. जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. वाशिंगटन का ऐसा मानना है कि चाबहार जैसी सुविधाओं को कमजोर करने से ईरान की नौसैनिक गतिविधि पर नजर रखने और क्षेत्र में ऑपरेशन को कोऑर्डिनेटर करने की क्षमता कम हो जाएगी. 

यह भी पढ़ेंः होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?

भारत के लिए चाबहार क्यों जरूरी? 

भारत के लिए चाबहार पोर्ट लंबे समय से एक रणनीतिक प्रोजेक्ट माना जाता रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह पाकिस्तान से गुजरे बिना अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट और रूस तक सीधी पहुंच देता है. भारत ने शहीद बेहेश्ती टर्मिनल के विकास में लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया और 2024 में एक लंबी अवधि का ऑपरेशनल समझौता किया. 

यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए एक जरूरी गेटवे का काम करता है. यह एक ट्रेड नेटवर्क है जिसे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कम करने और भारत, ईरान, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है. इस वजह से चाबहार में किसी भी तरह की रुकावट सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी व्यापारिक और रणनीतिक लक्ष्यों को काफी ज्यादा प्रभावित कर देगी. 

क्या भारत का निवेश प्रभावित हुआ? 

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है कि भारत द्वारा संचालित शाहिद बेहश्ती टर्मिनल को इन हमले में कोई भी सीधा भौतिक नुकसान नहीं पहुंचा है. हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में चाबहार का मैरिटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर नष्ट हो गया और पास के शहीद कलंतरी टर्मिनल के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा है. यही वजह है कि बंदरगाह पर शिपिंग ऑपरेशन और नेविगेशन सिस्टम बाधित हुए हैं.

यह भी पढ़ेंः अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Chabahar Port Iran US Conflict India Chabahar Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ईरान के जिस चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाए 400 करोड़, उस पर मिसाइलें क्यों दाग रहा अमेरिका?
ईरान के जिस चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाए 400 करोड़, उस पर मिसाइलें क्यों दाग रहा अमेरिका?
जनरल नॉलेज
Nelson Mandela Day 2026: 67 मिनट सेवा क्यों मानी जाती है खास, इसका नेल्सन मंडेला से क्या कनेक्शन?
Nelson Mandela Day 2026: 67 मिनट सेवा क्यों मानी जाती है खास, इसका नेल्सन मंडेला से क्या कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास
अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz Closure: होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?
होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget