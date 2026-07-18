INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, लेकिन सोनम वांगचुक को सफदरजंग ही क्यों ले गई पुलिस? जान लें वजह

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, लेकिन सोनम वांगचुक को सफदरजंग ही क्यों ले गई पुलिस? जान लें वजह

Sonam Wangchuk Hunger Strike : करीब 20 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे वांगचुक को दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर से हटाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई. इसके बाद आंदोलन और भड़क गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Preferred Sources

Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने अब नया मोड़ ले लिया है. करीब 20 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे वांगचुक को सुबह दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर से हटाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई. सोनम वांगचुक कथित NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और कथित परीक्षा घोटालों की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं.

इसी मांग को लेकर वह 28 जून से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे. उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए अदालत के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनकी निगरानी और इलाज जारी है. इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि जब दिल्ली में एम्स, आरएमएल और एलएनजेपी जैसे बड़े सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, तो आखिर पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल को ही क्यों चुना? तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में कई बड़े अस्पताल होने के बाद भी सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरगंज ही क्यों ले गई. 

जंतर-मंतर से अस्पताल क्यों ले जाया गया?

डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और उनकी हालत लगातार कमजोर होती जा रही है. डॉक्टरों ने यह भी आशंका जताई थी कि लंबे समय तक अनशन जारी रहने पर उनके बॉडी पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है. इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जरूरी इलाज कराया जाए. इसी आदेश के बाद पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई.

सफदरजंग अस्पताल ही क्यों चुना गया?

बता दें, दिल्ली में एम्स,आरएमएल और एलएनजेपी जैसे कई बड़े सरकारी अस्पताल मौजूद हैं. इसके अलावा कई विश्वस्तरीय प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, इसके बावजूद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यह अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल है. यहां गंभीर मरीजों के लिए 25 घंटे क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोनम वांगचुक को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले इमरजेंसी विभाग में जांच के लिए ले जाया गया और फिर मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया. 

यह भी पढ़ें - Sonam Wangchuk Hunger Strike: अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास
 
सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या मांग की?

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अस्पताल में उनके पति को बिना परिवार और पिछले 20 दिनों से उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के कोई दवा, तरल पदार्थ या इलाज न दिया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उपचार शुरू करने से पहले परिवार की अनुमति ली जानी चाहिए.

यह भी पढ़ें - दिल्ली का जंतर-मंतर कैसे बना लोकतंत्र की आवाज, सबसे पहले यहां कौन सा आंदोलन हुआ था?

Published at : 18 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Safdarjung Hospital Jantar Mantar Sonam Wangchuk CJP Sonam Wangchuk Hunger Strike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ईरान के जिस चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाए 400 करोड़, उस पर मिसाइलें क्यों दाग रहा अमेरिका?
ईरान के जिस चाबहार पोर्ट पर भारत ने लगाए 400 करोड़, उस पर मिसाइलें क्यों दाग रहा अमेरिका?
जनरल नॉलेज
Nelson Mandela Day 2026: 67 मिनट सेवा क्यों मानी जाती है खास, इसका नेल्सन मंडेला से क्या कनेक्शन?
Nelson Mandela Day 2026: 67 मिनट सेवा क्यों मानी जाती है खास, इसका नेल्सन मंडेला से क्या कनेक्शन?
जनरल नॉलेज
Sonam Wangchuk Hunger Strike: अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास
अनशन से कब-कब हिली सरकार, जानें गांधी से लेकर वांगचुक तक का इतिहास
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz Closure: होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?
होर्मुज पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या होगा, फिर किन रास्तों से दुनिया को मिलेगी राहत?
Advertisement

वीडियोज

गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, पवन खेड़ा बोले- 'कल कमिश्नर बदला और आज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
'आज सुबह घटी ये घटना थोड़ी ही देर...', सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
Shashi Tharoor Lift: होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
होटल की लिफ्ट में फंसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर, साथ में थे 8 और लोग, रेस्क्यू के बाद क्या कहा?
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
क्रिकेट
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
IND vs ENG 3rd ODI में रोहित शर्मा रच सकते हैं इतिहास, Lord's में बना सकते हैं ये 2 रिकॉर्ड
इंडिया
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
यूपी विधानसभा चुनाव: BJP ने कसी कमर, अमित शाह बिछा रहे चुनावी बिसात, इन सीटों पर पैनी नजर!
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
महाराष्ट्र
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
सोनम वांगचुक को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार और CJP को घेरा, कहा- लोग ये भूलेंगे नहीं
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget