Sonam Wangchuk Hunger Strike: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रही सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल ने अब नया मोड़ ले लिया है. करीब 20 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे वांगचुक को सुबह दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर से हटाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई. सोनम वांगचुक कथित NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार और कथित परीक्षा घोटालों की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं.

इसी मांग को लेकर वह 28 जून से जंतर-मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे थे. उनकी लगातार बिगड़ती सेहत को देखते हुए अदालत के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उनकी निगरानी और इलाज जारी है. इसके बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि जब दिल्ली में एम्स, आरएमएल और एलएनजेपी जैसे बड़े सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, तो आखिर पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल को ही क्यों चुना? तो आइए जानते हैं कि दिल्ली में कई बड़े अस्पताल होने के बाद भी सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरगंज ही क्यों ले गई.

जंतर-मंतर से अस्पताल क्यों ले जाया गया?

डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि उनका वजन 8 किलो से ज्यादा कम हो चुका है और उनकी हालत लगातार कमजोर होती जा रही है. डॉक्टरों ने यह भी आशंका जताई थी कि लंबे समय तक अनशन जारी रहने पर उनके बॉडी पार्ट्स पर भी असर पड़ सकता है. इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की सलाह के अनुसार जरूरी इलाज कराया जाए. इसी आदेश के बाद पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई.

सफदरजंग अस्पताल ही क्यों चुना गया?

बता दें, दिल्ली में एम्स,आरएमएल और एलएनजेपी जैसे कई बड़े सरकारी अस्पताल मौजूद हैं. इसके अलावा कई विश्वस्तरीय प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, इसके बावजूद सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यह अस्पताल दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल है. यहां गंभीर मरीजों के लिए 25 घंटे क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोनम वांगचुक को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद उन्हें सबसे पहले इमरजेंसी विभाग में जांच के लिए ले जाया गया और फिर मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया.

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सोनम वांगचुक की पत्नी ने क्या मांग की?

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अस्पताल में उनके पति को बिना परिवार और पिछले 20 दिनों से उनकी निगरानी कर रहे डॉक्टरों की सहमति के कोई दवा, तरल पदार्थ या इलाज न दिया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का उपचार शुरू करने से पहले परिवार की अनुमति ली जानी चाहिए.

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