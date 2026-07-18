महल इतना भव्य फिर झरोखे छोटे क्यों बनवाते थे राजा-महाराजा, हैरान कर देगा इतिहास का यह सच

जब बाहर की गर्म हवा इन संकरे झरोखों की छोटी सी जगह से गुजरकर महल के अंदर जाती थी तो हवा का दबाव अचानक से बढ़ जाता था. दबाव बढ़ने की वजह से गर्म हवा का तापमान बढ़ जाता था. इस वजह से गर्म हवा का तापमान गिर जाता था और वह अंदर आते ही ठंडी हो जाती थी.