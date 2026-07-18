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महल इतना भव्य फिर झरोखे छोटे क्यों बनवाते थे राजा-महाराजा, हैरान कर देगा इतिहास का यह सच
प्राचीन महलों में छोटे और जालीदार झरोखे बनवाने के पीछे गर्म हवा को ठंडा करने का प्राकृतिक विज्ञान, महिलाओं की प्राइवेसी और युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा के अचूक ऐतिहासिक कारण छिपे थे.
भारत के प्राचीन किले और राजमहल आज भी लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देती हैं. गगनचुंबी इमारतें, नक्काशीदार दीवारें, नक्काशीदार खंभे और विशाल दरवाजे राजा-महाराजाओं के वैभव की गवाही देते हैं, लेकिन इन आलीशान महलों में एक बात सभी को हैरान कर देती है कि इनके झरोखे और खिड़कियां इतने छोटे क्यों होते हैं. जब राजा अपने महल की हर चीज आलीशान बनवाते थे तो फिर छोटी खिड़कियों के पीछे क्या नियम छिपे थे.
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Published at : 18 Jul 2026 07:20 AM (IST)
जनरल नॉलेज
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