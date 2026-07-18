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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजमहल इतना भव्य फिर झरोखे छोटे क्यों बनवाते थे राजा-महाराजा, हैरान कर देगा इतिहास का यह सच

महल इतना भव्य फिर झरोखे छोटे क्यों बनवाते थे राजा-महाराजा, हैरान कर देगा इतिहास का यह सच

प्राचीन महलों में छोटे और जालीदार झरोखे बनवाने के पीछे गर्म हवा को ठंडा करने का प्राकृतिक विज्ञान, महिलाओं की प्राइवेसी और युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा के अचूक ऐतिहासिक कारण छिपे थे.

Written By : निधि पाल  | Updated at : 18 Jul 2026 07:20 AM (IST)
प्राचीन महलों में छोटे और जालीदार झरोखे बनवाने के पीछे गर्म हवा को ठंडा करने का प्राकृतिक विज्ञान, महिलाओं की प्राइवेसी और युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा के अचूक ऐतिहासिक कारण छिपे थे.

भारत के प्राचीन किले और राजमहल आज भी लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देती हैं. गगनचुंबी इमारतें, नक्काशीदार दीवारें, नक्काशीदार खंभे और विशाल दरवाजे राजा-महाराजाओं के वैभव की गवाही देते हैं, लेकिन इन आलीशान महलों में एक बात सभी को हैरान कर देती है कि इनके झरोखे और खिड़कियां इतने छोटे क्यों होते हैं. जब राजा अपने महल की हर चीज आलीशान बनवाते थे तो फिर छोटी खिड़कियों के पीछे क्या नियम छिपे थे.

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पुराने जमानें में आधुनिक युग की तरह से बिजली, पंखे या एसी की सुविधाएं मौजूद नहीं थीं. ऐसे में तपती गर्मी के दौरान महलों का तापमान नियंत्रित रखना एक चुनौती हुआ करती थी.
पुराने जमानें में आधुनिक युग की तरह से बिजली, पंखे या एसी की सुविधाएं मौजूद नहीं थीं. ऐसे में तपती गर्मी के दौरान महलों का तापमान नियंत्रित रखना एक चुनौती हुआ करती थी.
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इसी समस्या से निपटने के लिए प्राचीन वास्तुकारों ने विज्ञान के एक अनोखे नियम का इस्तेमाल किया और बेहद छोटे झरोखे बनाए.
इसी समस्या से निपटने के लिए प्राचीन वास्तुकारों ने विज्ञान के एक अनोखे नियम का इस्तेमाल किया और बेहद छोटे झरोखे बनाए.
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जब बाहर की गर्म हवा इन संकरे झरोखों की छोटी सी जगह से गुजरकर महल के अंदर जाती थी तो हवा का दबाव अचानक से बढ़ जाता था. दबाव बढ़ने की वजह से गर्म हवा का तापमान बढ़ जाता था. इस वजह से गर्म हवा का तापमान गिर जाता था और वह अंदर आते ही ठंडी हो जाती थी.
जब बाहर की गर्म हवा इन संकरे झरोखों की छोटी सी जगह से गुजरकर महल के अंदर जाती थी तो हवा का दबाव अचानक से बढ़ जाता था. दबाव बढ़ने की वजह से गर्म हवा का तापमान बढ़ जाता था. इस वजह से गर्म हवा का तापमान गिर जाता था और वह अंदर आते ही ठंडी हो जाती थी.
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उस ऐतिहासिक दौर में पर्दा प्रथा का चलन बहुत जोरों पर था. राज परिवार की रानियों व अन्य महिलाओं को आम जनता या फिर किसी बाहरी पुरुष के सामने खुलेआम आने की मनाही थी.
उस ऐतिहासिक दौर में पर्दा प्रथा का चलन बहुत जोरों पर था. राज परिवार की रानियों व अन्य महिलाओं को आम जनता या फिर किसी बाहरी पुरुष के सामने खुलेआम आने की मनाही थी.
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ऐसे में इन जालीदार और छोटे झरोखों को इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि महल के अंदर की स्त्रियां बाहर चल रहे उत्सव,बाजारों और सभाओं का पूरी तरह से आनंद ले सकें.
ऐसे में इन जालीदार और छोटे झरोखों को इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि महल के अंदर की स्त्रियां बाहर चल रहे उत्सव,बाजारों और सभाओं का पूरी तरह से आनंद ले सकें.
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दिलचस्प बात यह थी कि बाहर खड़े व्यक्ति की नजर इन बारीक जालियों को पार करके अंदर बैठी महिलाओं पर नहीं पड़ सकती थी. इस तरह से महलों की महिलाओं की प्राइवेसी और सामाजिक मर्यादा पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी.
दिलचस्प बात यह थी कि बाहर खड़े व्यक्ति की नजर इन बारीक जालियों को पार करके अंदर बैठी महिलाओं पर नहीं पड़ सकती थी. इस तरह से महलों की महिलाओं की प्राइवेसी और सामाजिक मर्यादा पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी.
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महलों और किलों के निर्माण में सुरक्षा सर्वोपरि हुआ करती थी और ये छोटे झरोखे युद्ध के वक्त सुरक्षा कवच की तरह से काम करते थे. इन खिड़कियों का आकार इतना छोटा होता था कि बाहर खड़ा दुश्मन इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंदर बैठा सैनिक कहां तैनात है और क्या रणनीति बना रहा है.
महलों और किलों के निर्माण में सुरक्षा सर्वोपरि हुआ करती थी और ये छोटे झरोखे युद्ध के वक्त सुरक्षा कवच की तरह से काम करते थे. इन खिड़कियों का आकार इतना छोटा होता था कि बाहर खड़ा दुश्मन इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अंदर बैठा सैनिक कहां तैनात है और क्या रणनीति बना रहा है.
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इसके ठीक उलट महल के अंदर मौजूद पहरेदार और सैनिक इन झरोखों से बाहर की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखते थे. अगर कोई शत्रु सेना किले पर हमला करने की कोशिश करती, तो राजपूती सैनिक इन सुरक्षित झरोखों के पीछे छिपकर आसानी से तीरंदाजी या बंदूक के जरिए सटीक निशाना साध सकते थे.
इसके ठीक उलट महल के अंदर मौजूद पहरेदार और सैनिक इन झरोखों से बाहर की हर एक गतिविधि पर पैनी नजर रखते थे. अगर कोई शत्रु सेना किले पर हमला करने की कोशिश करती, तो राजपूती सैनिक इन सुरक्षित झरोखों के पीछे छिपकर आसानी से तीरंदाजी या बंदूक के जरिए सटीक निशाना साध सकते थे.
Published at : 18 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Ancient Indian Fort Architecture Jharokhas

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