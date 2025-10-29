एक्सप्लोरर
दो बार हुई थी इस मुगल बादशाह की ताजपोशी, बेटों के कटे सिर देख कही थी यह बात
भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नाम इतिहास के उस शासक के रूप में दर्ज है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी थी और अपने ही बेटों के कटे सिर देखे थे.
भारत के इतिहास में कई मुगल बादशाह हुए, जिन्होंने भारत पर कई साल तक राज किया. हालांकि, भारत के इतिहास में एक ऐसे मुगल बादशाह भी थे, जिनकी जिंदगी शान-ओ-शौकत की जगह संघर्ष और कुर्बानी से भरी थी. इस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई में भारतीयों का नेतृत्व किया और अपने ही बेटों के सिर थाली में रखे हुए भी देखे थे. चलिए तो आज हम आपको उन मुगल बादशाह के बारे में बताते हैं, जिनकी ताजपोशी दो बार हुई थी और जिन्होंने अपने बेटों के कटे सिर देखे थे.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 07:12 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्रोपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद
जनरल नॉलेज
7 Photos
शाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
7 Photos
राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करा रहे यूनुस, ढाका में ISI ने बनाया ठिकाना, क्या है आसिम मुनीर की स्ट्रैटजी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, कौन है ज्यादा अमीर? जानें दोनों की टोटल नेटवर्थ में कितना अंतर
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्रोपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion