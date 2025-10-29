दो बार हुई थी इस मुगल बादशाह की ताजपोशी, बेटों के कटे सिर देख कही थी यह बात

इसके बाद जब दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो जफर ने हुमायूं के मकबरे में शरण ली. हालांकि, मेजर विलियम ने उन्हें 20 सितंबर 1857 को गिरफ्तार कर लिया. इसके अगले दिन बहादुर शाह जफर के दो बेटों और पोते को दिल्ली गेट के पास गोली मार दी गई थी. बताया जाता है कि जब जफर को भूख लगी थी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में उनके बेटों के सिर लेकर आए थे. बेटों के सिर थाली में देखने के बाद जफर ने अंग्रेजों से कहा था कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान करके अपने बाप के पास इसी अंदाज में आया करते हैं.