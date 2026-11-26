Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में वंदे मातरम पर आपत्ति उठी।

मुस्लिम संगठनों ने गीत के धार्मिक प्रतीकों पर गहरी चिंता जताई।

इस्लाम के एकेश्वरवाद सिद्धांत से गीत के कुछ अंश टकराते हैं।

विद्वानों ने देशभक्ति व ईश्वर की इबादत में अंतर स्पष्ट किया।

Vande Mataram Controversy: जम्मू-कश्मीर वर्क बोर्ड के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाए जाने पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने आपत्ति जताई है. उनकी चिंता इस गीत में इस्तेमाल किए गए धार्मिक प्रतीकों पर इस्तेमाल के एकेश्वरवाद के सिद्धांत से जुड़ी हैं. हालांकि इन आपत्तियों को पूरे मुस्लिम समुदाय की राय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

वक्त बोर्ड के कार्यक्रम पर आपत्ति क्यों उठीं?

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. यहां वंदे मातरम बजाया गया. मुस्लिम संगठनों के समूह मजलिस-ए-उलेमा ने इसे धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील कदम बताया है. उनका कहना है कि वह अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपेंगे और कानूनी सलाह लेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे समूहों ने भी गीत के कुछ खास शब्दों और उनके धार्मिक मतलब को लेकर चिंता जताई है.

विवादित शब्दों का क्या मतलब है?

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए वंदे मातरम का सीधा सा मतलब है 'हे मां, में आपको नमन करता हूं.' कुछ मुस्लिम विद्वानों को इस बात पर आपत्ति है कि गीत के कुछ हिस्सों में मातृभूमि को एक देवी या फिर दिव्य सत्ता के रूप में दिखाया गया है. बाद के छंदों में देश की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से की गई है और इसे शक्ति और समृद्धि से जोड़ा गया है.

1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाए गए इसके पारंपरिक संस्करण में शुरुआती दो पद शामिल हैं. बंकिम चंद्र ने यह गीत 1875 में लिखा था. बाद में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया. जिसकी कहानी 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है.

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इस्लामी सिद्धांत क्या कहते हैं?

इस्लाम में तौहीद एक मुख्य मान्यता है. इसके मुताबिक अल्लाह एक है और सिर्फ वही इबादत के योग्य है. अल्लाह के साथ किसी और को साझेदार बनाना शिर्क कहलाता है. इस वजह से कुछ विद्वानों को उन छंदों पर आपत्ति है जिनमें मातृभूमि को दिव्य दर्जा दिया गया लगता है.

इस्लाम में इबादत और सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए ही हो सकता है. किसी दूसरे व्यक्ति, चीज या फिर मूर्ति को पूजनीय मानना या फिर उसकी पूजा करना शिर्क माना जाता है. हालांकि सम्मान प्रकट करने या फिर सिर झुकाने का हर तरीका धार्मिक पूजा नहीं होती.

मुस्लिम विद्वान देशभक्ति और इबादत के बीच फर्क करते हैं. उनका कहना है कि इस्लाम अपनी मातृभूमि से प्यार करने और उसकी रक्षा करने की इजाजत देता है. उनका तर्क है कि आपत्ति कुछ खास धार्मिक तौर-तरीकों को लेकर हैं न कि खुद देश से प्यार करने को लेकर.

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