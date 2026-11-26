आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला किया है. गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करती है.

उन्होंने कहा, "आनंद मोहन की जब जरूरत थी तो उन्हें जेल से रिहा किया गया, अब जरूरत नहीं है तो उन्हें जेल भेजा जा रहा है. अनंत सिंह के घर बिहार पुलिस को AK-47 मिला, और जब अनंत सिंह की जरूरत थी तो कहा गया कि कोई हथियार नहीं मिला. अब अनंत सिंह ने विरोध किया तो वह भी जेल जाने वाले हैं."

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'ये लोग फंसाते भी हैं... बचाते भी हैं'

तेजस्वी यादव ने आगे कहा, "नीतीश जी का नारा था ना हम किसी को बचाते हैं और ना फसाते हैं. यह लोग फंसाते भी हैं अपनी सहूलियत के लिए बचाते भी हैं. यही असलियत है."

तेजस्वी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में जिन लोगों ने गद्दारी की थी चाहे अनंत सिंह हों या आनंद मोहन हों, इन लोगों को सोचना चाहिए था कि ऊपर वाला भी है. नीचे जनता भी है. जो तेजस्वी ने कहा था वह सच साबित हुआ. नीचे जनता तो सब देख रही है कम से कम ऊपर वाले से लोगों को डरना चाहिए.

'सरकार के साथ थे कुछ नहीं हुआ...'

वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक पहलू भी है. आनंद मोहन जब तक सरकार के साथ थे उन्हें कुछ नहीं हुआ. सरकार के खिलाफ गए तो ये मामला सामने आ गया. यह स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार किस तरह से काम कर रही है.

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