Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom संविधान निर्माण में तीन साल लगे, 1949 में इसे अपनाया।

संविधान बनाने में 64 लाख खर्च, अनेक देशों से प्रेरणा।

प्रेम रायजादा ने हाथ से लिखा, नंदलाल बोस ने सजाया।

Constitution Day 2026: भारत में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है. भारत का संविधान देश की शासन प्रणाली, नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है. इसे तैयार करने में संविधान सभा को लगभग 3 साल का वक्त लगा था. इसमें बहस, शोध और मसौदा तैयार करना शामिल था. इस प्रक्रिया में सुलेख, कलाकारी और मूल प्रतियों की छपाई का काम भी शामिल था.

ड्राफ्टिंग में कितने दिन लगे?

संविधान को तैयार होने में 2 साल, 11 महीने और 17 दिन लगे. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी. 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया. इस दिन को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है.

संविधान सभा के 165 दिनों में कुल 11 सत्र हुए. इनमें से 114 दिन सिर्फ ड्राफ्ट पर चर्चा करने में बीते. सदस्यों ने संशोधन के 7635 प्रस्ताव दिए. इनमें से 2473 प्रस्ताव औपचारिक रूप से पेश किए गए.

संविधान बनाने की प्रक्रिया में कितना खर्च आया?

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 22 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कामकाज पर ₹63,96,729 खर्च हुए थे. इसमें संविधान सभा के सभी तरह के काम शामिल थे न कि सिर्फ संविधान को लिखना या फिर छापना. अगर कोई यह दावा करता है कि आज के वक्त में यह रकम 50 करोड़ से ज्यादा होगी तो इसके लिए महंगाई और दूसरी आर्थिक वजहों को ध्यान में रखते हुए एक साथ गणना की जरूरत होगी.

संविधान पर किन देशों का प्रभाव था?

ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों और संवैधानिक सलाहकार बी.एन.राव ने इसमें अहम भूमिका निभाई. बी.एन.राव ने कई देशों के संविधान को स्टडी किया था. इसके बाद संविधान सभा ने अलग-अलग प्रावधानों पर चर्चा की और उन्हें भारत की जरूरत के हिसाब से ढाला. संविधान बनाने वालों ने किसी एक देश के दस्तावेज की नकल करने के बजाय कई देशों के संविधानिक अनुभवों से सीख ली.

मूल संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा?

रामपुर के रहने वाले सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने मूल अंग्रेजी संस्करण को अपने हाथों से लिखा था. उन्होंने 28 नवंबर 1949 को काम शुरू किया और अप्रैल 1950 के आखिरी हफ्ते में इसे पूरा किया. उन्हें अपने रहने-सहने और खाने-पीने के खर्च के लिए ₹4000 की एक सांकेतिक राशि दी गई थी.

शांतिनिकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने मूल हस्तलिखित प्रतियों को सजाया और उनमें चित्र बनाए. उनके कला कार्यों में भारतीय इतिहास, संस्कृति और आजादी के आंदोलन की झलक मिलती है. लोकसभा सचिवालय के रिकॉर्ड के मुताबिक बोस ने इस काम में 4 साल लगाए और उन्हें ₹21,000 मिले. पन्नों के किनारों को असली सोने की परत से सजाया गया था.

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ये प्रतियां कहां छपी थीं?

देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया को 1000 कॉपी छापने का काम सौंपा गया था. ऑफसेट प्रिंटिंग का काम 1955 में पूरा हुआ. छपाई पर ₹70,000 और बाइंडिंग पर ₹25,000 का खर्च आया. ये खर्च संविधान सभा के कुल खर्च से अलग थे. ये अलग-अलग चरण थे, जिनके लिए अलग-अलग बजट तय किए गए थे.

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