कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर देशवासियों की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा, संविधान हमारे लोकतंत्र की नींव है, और अन्याय के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी देशवासियों को खास मैसेज दिया है.

राहुल गांधी ने लिखा, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं- देश की आत्मा है. ये हर नागरिक की गरिमा का कवच है, हर आवाज की ताकत है- न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का रक्षक. यही हमारे लोकतंत्र की नींव है और अन्याय के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार. संविधान दिवस पर संकल्प दोहराता हूं - हम हर हाल में इसकी रक्षा करेंगे, और हर भारतीय के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे. जय संविधान, जय हिंद!