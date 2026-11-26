सुपरस्टार शाहरुख खान के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. वीडियोज में शाहरुख खान डांस करते दिख रहे हैं. शाहरुख खान ने उदयपुर में हुई एक शादी में परफॉर्म किया. इस शादी में सिंगर सोनू निगम भी नजर आए. शादी के वीडियोज चर्चा में बने हुए हैं.

वीडियोज में शाहरुख खान को लुंगी पहने परफॉर्म करते हुए देखा जा सकता है. उनका डांस काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं उन्होंने दूल्हे के साथ भी परफॉर्म किया. उन्होंने दूल्हे के साथ अपने सिग्नेचर स्टेप किया और उसे लगे लगाया. इसके बाद उन्होंने सोनू निगम को गले लगाया.

उन्होंने अपनी फिल्म 'ओम शांति ओम' का आईकॉनिक डायलॉग 'इतनी शिद्दत से' भी बोला. उन्होंने दूल्हे संग डांस भी किया. सभी गेस्ट ने शाहरुख के लिए चीयर किया.

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किंग में दिखेंगे शाहरुख खान

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें फिल्म 'किंग' में देखा जाएगा. फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सुहाना खान भी दिखेंगी. सुहाना की ये पहली थिएट्रकिल फिल्म है. वो पहली बार अपने पापा के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स दिखेंगे. फिल्म का पहला गाना 'तू मिल जाए तो' रिलीज हो चुका है. इस गाने को बहुत सराहा गया. गाने में शाहरुख और दीपिका को साथ देखा गया.

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बता दें कि शाहरुख पिछली बार 2023 में स्क्रीन पर देखा गया था. 2023 में उनकी तीन फिल्में रिलीज हुईं. वो जवान, टाइगर 3 और डंकी में नजर आए. तीनों ही फिल्मों को बहुत पसंद किया गया. फिल्म जवान के लिए तो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड मिला. ये शाहरुख खान का पहला नेशनल अवॉर्ड था. वहीं शाहरुख खान ने सलमान खान की 'टाइगर 3' में कैमियो रोल भी किया था. सलमान और टाइगर को एक साथ स्क्रीन पर देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है.