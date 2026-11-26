पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल लगेगा. सुप्रीम कोर्ट का आदेश :-

* FSSAI खाद्य पदार्थ में मौजूद नमक के साथ कुल शुगर और सैचुरेटेड फैट को चेतावनी वाले पोषक तत्वों में शामिल करे. सिर्फ अलग से डाले गए शुगर और फैट को आधार न बनाए

* FSSAI इन तीनों पोषक तत्वों की अधिकतम सीमा नए सिरे से तय करे

* चेतावनी की सीमा न बहुत कम हो और न बहुत ज्यादा

* पैकेट पर फैट, शुगर और नमक के लिए अलग-अलग षट्कोण (हेक्सागोन) में चित्र और 'High Fat', 'High Sugar' और 'High Salt' लिखना होगा.

* हर हेक्सागोन पैकेट के मुख्य डिस्प्ले का कम से कम 4-5% हिस्सा घेरे. उसके भीतर लिखे शब्दों का फॉन्ट इतना बड़ा और स्पष्ट हो कि ग्राहक आसानी से पढ़ सके.

सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI से कहा कि वह ड्राफ्ट नियम तैयार कर संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करे. नियमों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देकर नोटिफाई. 10 सप्ताह बाद अगली सुनवाई