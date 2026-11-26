Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुगल काल में सोना घरेलू उत्पादन सीमित, विदेशी व्यापार पर निर्भर।

समुद्री, जमीनी मार्गों से यूरोप, अफ्रीका से सोना आता था।

मुगल मौद्रिक प्रणाली में सोने की मुहर, चांदी का रुपया था।

वैश्विक व्यापार, धातु उपलब्धता ने सोने के मूल्य को प्रभावित किया।

Mughal Era Gold: मुगल काल के दौरान भारत में सोने का घरेलू उत्पादन सीमित था और देश विदेशी व्यापार पर निर्भर था. व्यापारी भारतीय कपड़ों, रेशम और मसालों के बदले इस तरह की कीमती धातुओं को लेकर आते थे. हालांकि सोने की तुलना में चांदी का इंपोर्ट काफी ज्यादा था.

मुगल भारत में सोना कैसे पहुंचा?

यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के व्यापारी भारतीय बाजारों के साथ व्यापार करते थे. 16वीं सदी के आखिर में भारत कीमती धातुओं का एक बड़ा इंपोर्टर बन गया. इन इंपोर्ट में चांदी का हिस्सा सबसे बड़ा था.

कीमती धातुएं समुद्र के रास्ते, लाल सागर और फारस की खाड़ी से आती थीं. मिस्र, ओटोमन साम्राज्य और यमन के सोने के सिक्के हिंद महासागर के व्यापार नेटवर्क में चलन में थे. अफ्रीका से सोना गुजरात और मालाबार तक भी पहुंचा, जिसमें सूरत एक मुख्य केंद्र के रूप में काम करता था.

ईरान और सेंट्रल एशिया से होकर जाने वाले जमीनी रास्तों के जरिए भी कीमती धातुएं भारत आती थीं. फारस की खाड़ी और इस्फहान आगरा रास्ते उन व्यापारियों को जोड़ते थे जो सोना, चांदी और दूसरी चीजों का आदान-प्रदान करते थे.

यूरोपीय व्यापारियों की क्या भूमिका थी?

पुर्तगाली, डच और अंग्रेज व्यापारी अपने नेटवर्क के जरिए कीमती धातु भारत लाते थे. अमेरिका में निकाली गई चांदी यूरोपीय व्यापार के जरिए से भारत पहुंची और अफ्रीका का सोना भी भारतीय बाजारों में आया. अमेरिका से आने वाली चांदी की मात्रा सोने के इंपोर्ट से काफी ज्यादा थी.

सिक्कों और सोने के मानकों पर किसका कंट्रोल था?

मुगल बादशाहों का सिक्कों को जारी करने और शाही टकसालों पर कंट्रोल होता था. इन टकसालों में वजन और शुद्धता के मानकों के मुताबिक सोने और चांदी के सिक्के ढाले जाते थे. हालांकि कुछ विदेशी सोने के सिक्के बिना दोबारा ढाले गए ही सीधे व्यापारिक लेन-देन में इस्तेमाल होते थे.

मुगल मौद्रिक प्रणाली तीन धातुओं पर आधारित थी. सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम. रोजमर्रा के व्यापार और हिसाब किताब के लिए चांदी का रुपया मुख्य मुद्रा होता था. सोने की मुहरों का इस्तेमाल बड़े लेन-देन के लिए किया जाता था. अकबर के वक्त की एक मुहर का वजन लगभग 11 ग्राम होता था. हालांकि अलग-अलग शासकों के समय में इसके मानक बदलते रहते थे.

सोने की कीमत कैसे तय होती थी?

पूरे साम्राज्य में मुहर और रुपये के बीच कोई तय एक्सचेंज रेट नहीं था. एक मुहर हमेशा ₹14 या ₹15 के बराबर नहीं होती थी. इनका आपसी मूल्य सोने और चांदी की बाजार कीमत और हर सिक्के के वजन और शुद्धता के आधार पर बदलता रहता था. सराफ यानी की मुद्रा बदलने वाले लोग क्षेत्रीय सिक्कों की जांच करते थे और उनके वजन और शुद्धता को समझते थे और विदेशी मुद्रा को भारतीय सिक्कों में बदलते थे. इसी के साथ वे लेन-देन के लिए एक्सचेंज रेट भी तय करते थे. लेकिन वे अकेले ही बाजार मूल्य तय नहीं करते थे. धातुओं की मौजूदगी, मांग और आपूर्ति और साथ ही व्यापार की स्थिति भी कीमतों पर असर डालती थी.

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वैश्विक व्यापार ने सोने की कीमत को कैसे प्रभावित किया?

17वीं सदी में यूरोप के रास्ते अमेरिका से बड़ी मात्रा में चांदी एशिया पहुंची. इससे इसकी उपलब्धता बढ़ गई और सोने के मुकाबले इसकी कीमत पर असर पड़ा. रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1676 में मुगल बाजार में एक सोने की मोहर की कीमत कम हो गई थी. राजा सिक्कों के मानक और टकसालों को कंट्रोल करते थे लेकिन बाजार मूल्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, धातु की गुणवत्ता, मौजूदगी और मांग आपूर्ति के साथ बदलते रहते थे.

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