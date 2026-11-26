Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उनके यात्रा दस्तावेज़ रद्द हुए, वापसी में बाधाएँ हैं।

Sheikh Hasina Security: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 16 दिसंबर 2026 यानी विजय दिवस पर वापस लौटना चाहती हैं. लेकिन उनकी वापसी से गिरफ्तारी, सुरक्षा, यात्रा दस्तावेज और निष्पक्ष सुनवाई को लेकर बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं. 2024 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने इस फैसले को खारिज कर दिया है जबकि सरकार का कहना है कि अगर वह वापस आती हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा.

बांग्लादेश में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं?

सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि वापस लौटने पर हसीना कड़ी निगरानी में रहेंगी. कानून व्यवस्था को लेकर चिंताओं के बीच सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है. 25 नवंबर 2026 को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने घोषणा की कि ढाका सहित आठ जिलों में 108 यूनिट तैनात कर दी गई है. हसीना के गृह जिले गोपालगंज में सबसे बड़ी टुकड़ी यानी कि 56 यूनिट तैनात की गई हैं. चार रिजर्व यूनिट्स को स्टैंडबाय पर रखा गया है.

उनकी संभावित वापसी और पासपोर्ट के मुद्दे पर चर्चा के बीच राजनीतिक तनाव भी बढ़ चुका है. नवंबर 2026 में अवामी लीग के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन, हिंसक झड़प और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक चुनौती हो सकता है.

यात्रा दस्तावेज एक बाधा क्यों बन सकते हैं?

हसीना का बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया गया है. बांग्लादेश उच्चायोग से नए दस्तावेजों के लिए किए गए उनके अनुरोध को भी खारिज कर दिया गया है. उन्होंने राष्ट्रीय एयरलाइन बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की उड़ान से वापस लौटने की इच्छा जताई है. हालांकि विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि सरकार ने उनके लिए किसी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर दूसरे परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं की है.

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भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

25 नवंबर 2026 को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ किसी नागरिक की अपनी मर्जी से वापसी, औपचारिक प्रत्यर्पण से अलग मामला है. उन्होंने बताया कि हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश के अनुरोध पर भारत की स्थापित प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है. भारत ने उनकी वापसी की कोई तारीख या फिर परिवहन व्यवस्था की घोषणा नहीं की है.

13 नवंबर की बीबीसी बांग्ला की एक रिपोर्ट में दिल्ली के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि बांग्लादेश की सेना विमान के जरिए हसीना को वापस ला सकती है या फिर सीमा पर उन्हें रिसीव कर सकती है. इसमें मौत की सजा के खिलाफ अपील करने और दोबारा मुकदमा चलाने की संभावनाओं का भी जिक्र है. भारत ने इन शर्तों की पुष्टि नहीं की है.

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