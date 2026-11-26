उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर SCORE के ओपिनियन पोल में 42 सीटों पर कांटे की टक्कर का अनुमान जताया गया है. सर्वे के मुताबिक, इन सीटों पर मुकाबला इतना करीबी है कि किसी भी पार्टी की जीत का दावा करना मुश्किल है. इनमें 38 सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला बताया गया है, जबकि 15 सीटें अवध क्षेत्र की हैं.

इन टाई सीटों में हर्रैया, महादेवा, मैनपुरी, बदायूं, राठ, उरई, औरैया, अमेठी, तिलोई, शाहाबाद, तांडी, मोहम्मदाबाद, सैयदराजा, इटवा, रामपुर कारखाना, सलेमपुर, चरथावल, जलालाबाद, अमृतपुर, कस्ता, कन्नौज, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, मेहदावल, सहजनवा, हाटा, आलापुर, अतरौलिया, ज्ञानपुर, अजगरा और ऊंचाहार समेत 42 सीटों के नाम शामिल हैं. इसके अलावा मीरजापुर, अयाह शाह, तिंदवारी, घाटमपुर, सरधना, बरेली कैंट, कर्नलगंज और वाराणसी उत्तर के नाम भी सूची में दिए गए हैं.

42 में से 38 सीटों पर सीधा मुकाबला

अवध क्षेत्र की 15 सीटों का टाई श्रेणी में होना भी महत्वपूर्ण है. SCORE के क्षेत्रवार आंकड़ों के मुताबिक, अवध की कुल 107 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच लगभग बराबरी का मुकाबला है. यहां बीजेपी का वोट शेयर 40.3 % और सपा का 39.4 % बताया गया है. दोनों दलों के बीच केवल 0.9 % का अंतर है.

सर्वे में बताया गया है कि टाई घोषित 42 सीटों में 38 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है. चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय समीकरण और प्रचार अभियान इन सीटों के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं.

पूरे प्रदेश की तस्वीर देखें तो NDA को 181 से 226 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि सपा और कांग्रेस के वोट जोड़ने पर INDIA गठबंधन को 174 से 219 सीटें मिल सकती हैं. ऐसे में टाई घोषित सीटों का महत्व और बढ़ जाता है. SCORE ने यह सर्वे 16 सितंबर से 20 नवंबर 2026 के बीच सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में 91,429 मतदाताओं के बीच कराया है.