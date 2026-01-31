अप्रैल 2011 में चांदी को 73,288 रुपये प्रति किलोग्राम के शिखर पर पहुंचने के बाद 55% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था. यह गिरावट इतनी गहरी थी की कीमतों को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 9 साल लग गए.