हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजSilver Price Crash: एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट

Silver Price Crash: एक दिन में 100000 रुपये सस्ती हुई चांदी, इससे पहले कब-कब क्रैश हुआ सिल्वर मार्केट

Silver Price Crash: हाल ही में चांदी के बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि इतिहास में ऐसा ही पहले कब हो चुका है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 31 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Silver Price Crash: हाल ही में चांदी के बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि इतिहास में ऐसा ही पहले कब हो चुका है.

Silver Price Crash: 30 जनवरी का दिन भारत में चांदी के निवेशकों के लिए ब्लैक फ्राईडे के तौर पर याद किया जाएगा. चांदी की कीमतें एक ही दिन में लगभग ₹1,00,000 गिर गई. इसके बाद घंटों के अंदर हफ्तों की कमाई खत्म हो गई. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या चांदी के बाजार में पहले भी ऐसी गिरावट देखने को मिली है या नहीं.

30 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतें एक ही सेशन में लगभग 1,07,968 रुपये गिर गई. इससे यह भारतीय बाजार के इतिहास में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट में से एक बन गया.
30 जनवरी 2026 को चांदी की कीमतें एक ही सेशन में लगभग 1,07,968 रुपये गिर गई. इससे यह भारतीय बाजार के इतिहास में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट में से एक बन गया.
अप्रैल 2011 में चांदी को 73,288 रुपये प्रति किलोग्राम के शिखर पर पहुंचने के बाद 55% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था. यह गिरावट इतनी गहरी थी की कीमतों को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 9 साल लग गए.
अप्रैल 2011 में चांदी को 73,288 रुपये प्रति किलोग्राम के शिखर पर पहुंचने के बाद 55% की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा था. यह गिरावट इतनी गहरी थी की कीमतों को पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 9 साल लग गए.
Published at : 31 Jan 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Silver Price Crash Silver Market Silver Fall

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

