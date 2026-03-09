यह देश डे फाइन सिस्टम नाम के एक सिस्टम को फॉलो करता है. यहां अधिकारी सभी के लिए एक स्टैंडर्ड पेनल्टी लगाने के बजाय अपराधी की रोजाना की खर्च करने लायक इनकम का इस्तेमाल करके फाइन तय करते हैं.