हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजTraffic Fines: इस देश में इनकम के हिसाब से लगता है ट्रैफिक फाइन, जितनी ज्यादा कमाई उतना बड़ा फाइन

Traffic Fines: इस देश में इनकम के हिसाब से लगता है ट्रैफिक फाइन, जितनी ज्यादा कमाई उतना बड़ा फाइन

Traffic Fines: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर आदमी की इनकम के हिसाब से ट्रैफिक फाइन लगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Mar 2026 07:28 AM (IST)
Traffic Fines: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर आदमी की इनकम के हिसाब से ट्रैफिक फाइन लगाया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

Traffic Fines: कई देश ट्रैफिक नियम तोड़ने पर फिक्स्ड पेनल्टी लगाते हैं. यानी कि इनकम चाहे जो भी हो हर कोई एक जैसा ही फाइन भरता है. लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर ट्रैफिक फाइन किसी व्यक्ति की कमाई के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

1/6
फिनलैंड में ट्रैफिक फाइन फिक्स्ड रकम नहीं होती. यहां पर फाइन को अपराधी की इनकम के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. यानी कि ज्यादा कमाने वाले लोग उसी जुर्म के लिए काफी ज्यादा पेनल्टी भर सकते हैं.
फिनलैंड में ट्रैफिक फाइन फिक्स्ड रकम नहीं होती. यहां पर फाइन को अपराधी की इनकम के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है. यानी कि ज्यादा कमाने वाले लोग उसी जुर्म के लिए काफी ज्यादा पेनल्टी भर सकते हैं.
2/6
यह देश डे फाइन सिस्टम नाम के एक सिस्टम को फॉलो करता है. यहां अधिकारी सभी के लिए एक स्टैंडर्ड पेनल्टी लगाने के बजाय अपराधी की रोजाना की खर्च करने लायक इनकम का इस्तेमाल करके फाइन तय करते हैं.
यह देश डे फाइन सिस्टम नाम के एक सिस्टम को फॉलो करता है. यहां अधिकारी सभी के लिए एक स्टैंडर्ड पेनल्टी लगाने के बजाय अपराधी की रोजाना की खर्च करने लायक इनकम का इस्तेमाल करके फाइन तय करते हैं.
Published at : 09 Mar 2026 07:28 AM (IST)
Tags :
Traffic Fines Income Fine Driving Penalty

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Unique Car Law: इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
जनरल नॉलेज
US Israel Relations: आज दोस्त हैं अमेरिका और इजरायल, कभी US के जहाज पर हमला कर मार डाले से 35 सैनिक; जानें किस्सा
आज दोस्त हैं अमेरिका और इजरायल, कभी US के जहाज पर हमला कर मार डाले से 35 सैनिक; जानें किस्सा
जनरल नॉलेज
ईरान में आखिर क्यों देर से दस्तक देती है मौत, कितनी है ईरानियों की औसत उम्र?
ईरान में आखिर क्यों देर से दस्तक देती है मौत, कितनी है ईरानियों की औसत उम्र?
जनरल नॉलेज
India Middle East Relations: मुगलों के दौर में मिडिल ईस्ट से कैसे थे भारत के रिश्ते, वहां से क्या-क्या मंगवाते थे बादशाह?
मुगलों के दौर में मिडिल ईस्ट से कैसे थे भारत के रिश्ते, वहां से क्या-क्या मंगवाते थे बादशाह?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
'बंगाल को टारगेट किया जा रहा', राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर बोलीं ममता बनर्जी, BJP पर निकाली भड़ास
दिल्ली NCR
Delhi Weather: मार्च में ही झुलसने लगी दिल्ली, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा!
मार्च में ही झुलसने लगी दिल्ली, 36 डिग्री तक पहुंचा पारा, 50 साल का रिकॉर्ड टूटा!
क्रिकेट
IND VS NZ FINAL: टी-20 विश्वकप का खिताब जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बुमराह एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और...'
IND VS NZ FINAL: टी-20 विश्वकप का खिताब जीतकर कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बुमराह एक राष्ट्रीय धरोहर हैं और...'
क्रिकेट
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
संजू सैमसन ने रचा इतिहास, विराट कोहली के बराबर पहुंचे; टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय
जनरल नॉलेज
Unique Car Law: इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
हेल्थ
Kidney Health: किडनी को रखना है हेल्दी तो आज ही अपना लें ये 8 गोल्डन रूल्स, डॉक्टर की भी नहीं पड़ेगी जरूरत
किडनी को रखना है हेल्दी तो आज ही अपना लें ये 8 गोल्डन रूल्स, डॉक्टर की भी नहीं पड़ेगी जरूरत
ट्रेंडिंग
Video: ब्यॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए टॉवर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड, पुलिस के छूट गए पसीने; वीडियो वायरल
ब्यॉयफ्रेंड की रिहाई के लिए टॉवर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड, पुलिस के छूट गए पसीने; वीडियो वायरल
ऑटो
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट की यह लग्जरी कार, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट की यह लग्जरी कार, फीचर्स जानकर चौंक जाएंगे आप
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget