क्यों ईरान के गाढ़े काले सोने के लिए पागल है दुनिया, क्या है इस देश के लिक्विड गोल्ड का रहस्य?

कच्चा तेल कोई एक समान तरल नहीं है, बल्कि यह हजारों हाइड्रोकार्बन अणुओं का मिश्रण होता है. इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की जंजीरें होती हैं. छोटी जंजीरें हल्की होती हैं और पेट्रोल या जेट ईंधन बनाती हैं, जबकि लंबी और भारी जंजीरें डामर जैसा कम मूल्य का उत्पाद देती हैं.