तलाश कर थक जाएंगे पर नहीं मिलेगा एक भी गरीब, जानिए उस देश का रसूख जहां कोई महरूम नहीं रहता
दुनिया में एक अनोखा देश है जहां मजबूत सामाजिक सुरक्षा के कारण कोई गरीब नहीं रहता है. नौकरी जाने पर 80% तक वेतन और घर के लिए सरकारी सब्सिडी जैसी नीतियों ने यहां गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया है.
दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी है जहां 'गरीबी' शब्द मानो शब्दकोश से बाहर होता जा रहा है. यूरोप का स्वर्ग कहा जाने वाला स्विट्जरलैंड सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है जहां हर नागरिक नवाबों जैसी जिंदगी जीता है. यहां आपको गगनचुंबी इमारतों के बीच हाथ फैलाए कोई भिखारी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां की सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को इतना फौलादी बनाया है कि मुसीबत आने से पहले ही वह नागरिकों की झोली भर देती है.
Published at : 10 Mar 2026 10:10 AM (IST)
