तलाश कर थक जाएंगे पर नहीं मिलेगा एक भी गरीब, जानिए उस देश का रसूख जहां कोई महरूम नहीं रहता

स्विट्जरलैंड में अत्यधिक गरीबी का न मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वहां की सरकार की सोची-समझी नीति है. हालांकि वहां कम आय वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन और छत के लिए नहीं तड़पता है.