हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजतलाश कर थक जाएंगे पर नहीं मिलेगा एक भी गरीब, जानिए उस देश का रसूख जहां कोई महरूम नहीं रहता

तलाश कर थक जाएंगे पर नहीं मिलेगा एक भी गरीब, जानिए उस देश का रसूख जहां कोई महरूम नहीं रहता

दुनिया में एक अनोखा देश है जहां मजबूत सामाजिक सुरक्षा के कारण कोई गरीब नहीं रहता है. नौकरी जाने पर 80% तक वेतन और घर के लिए सरकारी सब्सिडी जैसी नीतियों ने यहां गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया है.

By : निधि पाल  | Updated at : 10 Mar 2026 10:10 AM (IST)
दुनिया में एक अनोखा देश है जहां मजबूत सामाजिक सुरक्षा के कारण कोई गरीब नहीं रहता है. नौकरी जाने पर 80% तक वेतन और घर के लिए सरकारी सब्सिडी जैसी नीतियों ने यहां गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया है.

दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश भी है जहां 'गरीबी' शब्द मानो शब्दकोश से बाहर होता जा रहा है. यूरोप का स्वर्ग कहा जाने वाला स्विट्जरलैंड सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बर्फीले पहाड़ों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है जहां हर नागरिक नवाबों जैसी जिंदगी जीता है. यहां आपको गगनचुंबी इमारतों के बीच हाथ फैलाए कोई भिखारी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां की सरकार ने अपनी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को इतना फौलादी बनाया है कि मुसीबत आने से पहले ही वह नागरिकों की झोली भर देती है.

स्विट्जरलैंड में अत्यधिक गरीबी का न मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वहां की सरकार की सोची-समझी नीति है. हालांकि वहां कम आय वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन और छत के लिए नहीं तड़पता है.
स्विट्जरलैंड में अत्यधिक गरीबी का न मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि वहां की सरकार की सोची-समझी नीति है. हालांकि वहां कम आय वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि कोई भी व्यक्ति बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन और छत के लिए नहीं तड़पता है.
जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता, विशेष भत्ते और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ताकि समाज का सबसे निचला तबका भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी सके.
जरूरतमंद लोगों को समय पर आर्थिक सहायता, विशेष भत्ते और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ताकि समाज का सबसे निचला तबका भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी सके.
Published at : 10 Mar 2026 10:10 AM (IST)
