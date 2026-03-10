हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Unique Cycling Rules: इस देश में साइकिल चलाते समय नहीं पकड़ सकते छाता, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना

Unique Cycling Rules: इस देश में साइकिल चलाते समय नहीं पकड़ सकते छाता, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना

Unique Cycling Rules: जापान में साइकिल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. लेकिन यहां इसे लेकर एक अजीब नियम भी है. आइए जानते हैं क्या है यह नियम.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Unique Cycling Rules: जापान में साइकिल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. लेकिन यहां इसे लेकर एक अजीब नियम भी है. आइए जानते हैं क्या है यह नियम.

Unique Cycling Rules: जापान में साइकिल चलाना आने-जाने के सबसे आम तरीकों में से एक है. यहां पर लाखों लोग रोजाना आने-जाने के लिए साइकिल पर ही निर्भर हैं. लेकिन यहां पर साइकिल चलाने को लेकर एक काफी अलग नियम भी है. आइए जानते हैं क्या है यह नियम.

1/6
जापान में साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना एक खतरनाक तरीका माना जाता है और यह गैरकानूनी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हैंडलबार पर सवार का कंट्रोल कम हो जाता है और सड़क पर बैलेंस खोने का खतरा बढ़ जाता है.
जापान में साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना एक खतरनाक तरीका माना जाता है और यह गैरकानूनी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हैंडलबार पर सवार का कंट्रोल कम हो जाता है और सड़क पर बैलेंस खोने का खतरा बढ़ जाता है.
2/6
जापान में रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत छाता लेकर साइकिल चलाते हुए पकड़े जाने पर साइकिल चलाने वालों पर लगभग ¥5000 यानी कि लगभग 2800 रुपये का स्टैंडर्ड जुर्माना लग सकता है.
जापान में रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत छाता लेकर साइकिल चलाते हुए पकड़े जाने पर साइकिल चलाने वालों पर लगभग ¥5000 यानी कि लगभग 2800 रुपये का स्टैंडर्ड जुर्माना लग सकता है.
Published at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
