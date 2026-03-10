जापान में साइकिल चलाते समय छाता पकड़ना एक खतरनाक तरीका माना जाता है और यह गैरकानूनी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे हैंडलबार पर सवार का कंट्रोल कम हो जाता है और सड़क पर बैलेंस खोने का खतरा बढ़ जाता है.