एक्सप्लोरर
Unique Cycling Rules: इस देश में साइकिल चलाते समय नहीं पकड़ सकते छाता, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना
Unique Cycling Rules: जापान में साइकिल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है. लेकिन यहां इसे लेकर एक अजीब नियम भी है. आइए जानते हैं क्या है यह नियम.
Unique Cycling Rules: जापान में साइकिल चलाना आने-जाने के सबसे आम तरीकों में से एक है. यहां पर लाखों लोग रोजाना आने-जाने के लिए साइकिल पर ही निर्भर हैं. लेकिन यहां पर साइकिल चलाने को लेकर एक काफी अलग नियम भी है. आइए जानते हैं क्या है यह नियम.
1/6
2/6
Published at : 10 Mar 2026 12:06 PM (IST)
जनरल नॉलेज
8 Photos
तलाश कर थक जाएंगे पर नहीं मिलेगा एक भी गरीब, जानिए उस देश का रसूख जहां कोई महरूम नहीं रहता
जनरल नॉलेज
7 Photos
क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर होती है एल्कोहल, नॉर्मल से कितना ज्यादा होता है नशा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में हाइवे पर फ्यूल खत्म होना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना
जनरल नॉलेज
10 Photos
क्यों ईरान के गाढ़े काले सोने के लिए पागल है दुनिया, क्या है इस देश के लिक्विड गोल्ड का रहस्य?
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में इनकम के हिसाब से लगता है ट्रैफिक फाइन, जितनी ज्यादा कमाई उतना बड़ा फाइन
जनरल नॉलेज
9 Photos
ईरान-इजरायल जंग के बीच क्यों गिरने लगे चावल के दाम, जानें किन-किन देशों को चावल भेजता है भारत?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
गल्फ से क्रूड ऑयल नहीं आया तो किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा तेल, किस नंबर पर हैं भारत-पाक?
जनरल नॉलेज
ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
जनरल नॉलेज
इतना गर्म क्यों है फारस की खाड़ी का पानी? वजह जान लेंगे तो नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
IAS-IPS को शादी करने से पहले सरकार से लेनी होती है परमीशन, जानें क्यों है ऐसा नियम?
Advertisement
जनरल नॉलेज
8 Photos
तलाश कर थक जाएंगे पर नहीं मिलेगा एक भी गरीब, जानिए उस देश का रसूख जहां कोई महरूम नहीं रहता
एबीपी लाइव डेस्क
Opinion