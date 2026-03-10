हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Toughest Driving License: इस देश में सबसे मुश्किल होता है ड्राइविंग टेस्ट, लाइसेंस बनवाने में छूट जाते हैं पसीने

Toughest Driving License: दुनिया में एक देश ऐसा है जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी ज्यादा मुश्किल है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Mar 2026 12:16 AM (IST)
Toughest Driving License: कई देशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना एक रूटीन प्रक्रिया मानी जाती है. लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में यह प्रक्रिया काफी ज्यादा मुश्किल है. एक देश ऐसा है जहां पर काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग और टेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वह देश.

क्रोएशिया में जो भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहता है उसे पहले ऑटोस्कोला नाम के एक ऑथराइज्ड ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है. यहां ऑफीशियली टेस्ट देने से पहले स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग पूरी करनी जरूरी है.
ट्रेनिंग में कम से कम 30 घंटे के थियोरेटिकल क्लासरूम लेसन शामिल हैं. यहां स्टूडेंट ट्रैफिक नियम, सड़क सुरक्षा के नियम और ड्राइवर की कानूनी जिम्मेदारियों के बारे में सीखते हैं.
Published at : 10 Mar 2026 12:16 PM (IST)
