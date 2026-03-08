ईरान-इजरायल जंग के बीच क्यों गिरने लगे चावल के दाम, जानें किन-किन देशों को चावल भेजता है भारत?

ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व में व्यापारिक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. भारत के बासमती चावल निर्यात के लिए ईरान सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन युद्ध के कारण समुद्री रास्ते असुरक्षित होने से शिपमेंट लगभग ठप हो गया है.