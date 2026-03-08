हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ईरान-इजरायल जंग के बीच क्यों गिरने लगे चावल के दाम, जानें किन-किन देशों को चावल भेजता है भारत?

ईरान-इजरायल जंग के बीच क्यों गिरने लगे चावल के दाम, जानें किन-किन देशों को चावल भेजता है भारत?

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण बासमती चावल का निर्यात ठप हो गया है. शिपिंग लागत दोगुनी हो गई, जिससे घरेलू बाजार में चावल के दाम काफी गिर गए हैं. चलिए जानें कि भारत किन देशों को चावल भेजता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Mar 2026 11:03 AM (IST)
ईरान-इजरायल युद्ध के कारण बासमती चावल का निर्यात ठप हो गया है. शिपिंग लागत दोगुनी हो गई, जिससे घरेलू बाजार में चावल के दाम काफी गिर गए हैं. चलिए जानें कि भारत किन देशों को चावल भेजता है.

मिडिल ईस्ट में तल रहे तनाव ने भारत के कृषि निर्यात, विशेषकर बासमती चावल के कारोबार को हिलाकर रख दिया है. ईरान और इजरायल के बीच जारी सीधे संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अब असुरक्षित हो गया है. इस तनाव का सीधा असर भारत की थाली से लेकर विदेशी बाजारों तक पड़ रहा है. जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग लागत बढ़ने से सप्लाई चेन बाधित हुई है, वहीं दूसरी ओर निर्यात ठप होने के कारण घरेलू बाजार में प्रीमियम बासमती की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है.

1/9
ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व में व्यापारिक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. भारत के बासमती चावल निर्यात के लिए ईरान सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन युद्ध के कारण समुद्री रास्ते असुरक्षित होने से शिपमेंट लगभग ठप हो गया है.
ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने मध्य पूर्व में व्यापारिक दहशत का माहौल पैदा कर दिया है. भारत के बासमती चावल निर्यात के लिए ईरान सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन युद्ध के कारण समुद्री रास्ते असुरक्षित होने से शिपमेंट लगभग ठप हो गया है.
2/9
निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती असुरक्षित मार्ग और बढ़ता हुआ बीमा खर्च है. समुद्री बीमा और माल ढुलाई की लागत दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जिससे नए ऑर्डर लेना फिलहाल जोखिम भरा हो गया है.
निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती असुरक्षित मार्ग और बढ़ता हुआ बीमा खर्च है. समुद्री बीमा और माल ढुलाई की लागत दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जिससे नए ऑर्डर लेना फिलहाल जोखिम भरा हो गया है.
Published at : 08 Mar 2026 11:03 AM (IST)
