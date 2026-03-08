एक्सप्लोरर
ईरान-इजरायल जंग के बीच क्यों गिरने लगे चावल के दाम, जानें किन-किन देशों को चावल भेजता है भारत?
ईरान-इजरायल युद्ध के कारण बासमती चावल का निर्यात ठप हो गया है. शिपिंग लागत दोगुनी हो गई, जिससे घरेलू बाजार में चावल के दाम काफी गिर गए हैं. चलिए जानें कि भारत किन देशों को चावल भेजता है.
मिडिल ईस्ट में तल रहे तनाव ने भारत के कृषि निर्यात, विशेषकर बासमती चावल के कारोबार को हिलाकर रख दिया है. ईरान और इजरायल के बीच जारी सीधे संघर्ष के कारण दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अब असुरक्षित हो गया है. इस तनाव का सीधा असर भारत की थाली से लेकर विदेशी बाजारों तक पड़ रहा है. जहां एक ओर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग लागत बढ़ने से सप्लाई चेन बाधित हुई है, वहीं दूसरी ओर निर्यात ठप होने के कारण घरेलू बाजार में प्रीमियम बासमती की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है.
1/9
2/9
Published at : 08 Mar 2026 11:03 AM (IST)
जनरल नॉलेज
9 Photos
ईरान-इजरायल जंग के बीच क्यों गिरने लगे चावल के दाम, जानें किन-किन देशों को चावल भेजता है भारत?
जनरल नॉलेज
7 Photos
पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
जनरल नॉलेज
8 Photos
बैलेस्टिक, एंटी-बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक... कितने तरीके की होती हैं मिसाइल, जान लीजिए काम
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
नेपाल में कैसे काम करती है संसदीय व्यवस्था, PM बनने के बाद कितने ताकतवर होंगे बालेन शाह?
जनरल नॉलेज
IAS, IPS, IFS, IRS में किसे मिलती है ज्यादा सैलरी, जानें सबसे ताकतवर कौन?
जनरल नॉलेज
अगर पूरा मिडिल ईस्ट मिलकर कर दे अमेरिका पर हमला तो किसकी होगी जीत? चौंका देगा सच
जनरल नॉलेज
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion