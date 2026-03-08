एक्सप्लोरर
Alcohol Ban: इन देशों में पूरी तरह बैन है शराब, फिर टूरिस्ट कैसे छलकाते हैं जाम?
Alcohol Ban: दुनिया में कुछ ऐसे देश भी है जहां पर शराब पूरी तरह से बैन है. लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर टूरिस्ट शराब पी सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.
Alcohol Ban: दुनिया भर में कई देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहां पर टूरिज्म इनकम का एक काफी बड़ा जरिया है. यही वजह है कि सरकार ने खास नियम बनाए हैं जो विदेशी टूरिस्ट को सख्त शर्तों के साथ शराब पीने की इजाजत देते हैं. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.
1/6
2/6
Published at : 08 Mar 2026 07:18 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
पुरुषों के वर्चस्व के बीच बनाई अपनी अलग पहचान, जानिए भारत की 7 आइकॉनिक महिलाओं के बारे में
जनरल नॉलेज
8 Photos
बैलेस्टिक, एंटी-बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक... कितने तरीके की होती हैं मिसाइल, जान लीजिए काम
जनरल नॉलेज
6 Photos
क्या अंतरिक्ष में हो सकती है प्रेग्नेंसी, मां के पेट में बच्चे पर कितना पड़ेगा असर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
जनरल नॉलेज
पर्शियन गल्फ से किन-किन देशों को होती है एनर्जी सप्लाई, इन पर कितना डिपेंड है भारत?
जनरल नॉलेज
ये हैं इतिहास के सबसे लंबे युद्ध, 100 साल से भी ज्यादा समय तक होती रही थी जंग
जनरल नॉलेज
क्या दो राज्यों का काम संभालने वाले राज्यपाल को अलग से मिलती है सैलरी, क्या है नियम?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion