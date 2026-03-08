मालदीव में लोकल लोगों के लिए शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है. लेकिन टूरिस्ट प्राइवेट आईलैंड रिजॉर्ट और लाइवबोर्ड नाम की लग्जरी सफारी बोट पर शराब पी सकते हैं. राजधानी माले या उन लोकल आईलैंड्स पर जहां लोग रहते हैं शराब की इजाजत बिल्कुल नहीं है. अगर टूरिस्ट अपने साथ शराब ले जाते हैं तो उसे आमतौर पर एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है.