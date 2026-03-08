हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAlcohol Ban: इन देशों में पूरी तरह बैन है शराब, फिर टूरिस्ट कैसे छलकाते हैं जाम?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Mar 2026 07:18 AM (IST)
Alcohol Ban: दुनिया भर में कई देशों में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं की वजह से शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहां पर टूरिज्म इनकम का एक काफी बड़ा जरिया है. यही वजह है कि सरकार ने खास नियम बनाए हैं जो विदेशी टूरिस्ट को सख्त शर्तों के साथ शराब पीने की इजाजत देते हैं. आइए जानते हैं उन सभी देशों के बारे में.

सऊदी अरब में दशकों से शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध था. लेकिन देश के विजन 2030 टूरिज्म प्लान के तहत सरकार कुछ खास लग्जरी टूरिस्ट जोन, 5 स्टार होटल और हाई एंड रिसोर्ट में शराब की इजाजत देने की योजना बना रही है. यह छूट सिर्फ गैर मुस्लिम विदेशी टूरिस्ट और बाहर से आए लोगों पर ही लागू होगी.
मालदीव में लोकल लोगों के लिए शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक इस्लामिक देश है. लेकिन टूरिस्ट प्राइवेट आईलैंड रिजॉर्ट और लाइवबोर्ड नाम की लग्जरी सफारी बोट पर शराब पी सकते हैं. राजधानी माले या उन लोकल आईलैंड्स पर जहां लोग रहते हैं शराब की इजाजत बिल्कुल नहीं है. अगर टूरिस्ट अपने साथ शराब ले जाते हैं तो उसे आमतौर पर एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है.
Published at : 08 Mar 2026 07:18 AM (IST)
