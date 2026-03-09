हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर होती है एल्कोहल, नॉर्मल से कितना ज्यादा होता है नशा?

क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर होती है एल्कोहल, नॉर्मल से कितना ज्यादा होता है नशा?

अक्सर लोग व्हिस्की के विकल्प के तौर पर स्ट्रॉन्ग बीयर चुनते हैं, यह सोचकर कि यह कम हानिकारक है, क्योंकि इसमें नशा कम होता है. आइए जानें कि क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर ही एल्कोहल होती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 09 Mar 2026 01:31 PM (IST)
अक्सर लोग व्हिस्की के विकल्प के तौर पर स्ट्रॉन्ग बीयर चुनते हैं, यह सोचकर कि यह कम हानिकारक है, क्योंकि इसमें नशा कम होता है. आइए जानें कि क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर ही एल्कोहल होती है.

दोस्तों के बीच अक्सर यह चर्चा होती होगी कि क्या स्ट्रॉन्ग बीयर पीना व्हिस्की पीने जितना ही भारी पड़ता है? कुछ लोग बीयर को हल्का नशा मानकर बेफिक्र रहते हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग बीयर के झटके को व्हिस्की से भी तेज बताते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में नशा इस पर निर्भर नहीं करता कि बोतल पर क्या लिखा है, बल्कि इस पर कि आपके शरीर में अल्कोहल की कितनी मात्रा जा रही है. बीयर और व्हिस्की के बीच का यह अंतर केवल स्वाद का नहीं, बल्कि रसायनिक सघनता और शरीर द्वारा उसे सोखने की गति का है, जिसे समझना सेहत के लिहाज से बेहद जरूरी है.

किसी भी मादक पेय की ताकत को एल्कोहल बाय वॉल्यूम (ABV) से मापा जाता है. एक सामान्य लाइट बीयर में अल्कोहल की मात्रा लगभग 5% होती है, जबकि 'स्ट्रॉन्ग बीयर' में यह 7% से 9% के बीच रहती है.
किसी भी मादक पेय की ताकत को एल्कोहल बाय वॉल्यूम (ABV) से मापा जाता है. एक सामान्य लाइट बीयर में अल्कोहल की मात्रा लगभग 5% होती है, जबकि 'स्ट्रॉन्ग बीयर' में यह 7% से 9% के बीच रहती है.
इसके विपरीत, व्हिस्की एक डिस्टिल्ड स्पिरिट है, जिसमें अल्कोहल का स्तर आमतौर पर 40% या उससे अधिक होता है. तकनीकी रूप से देखें तो व्हिस्की की एक 750ml की बोतल में एक सामान्य बीयर के मुकाबले लगभग 16 गुना अधिक अल्कोहल होता है.
इसके विपरीत, व्हिस्की एक डिस्टिल्ड स्पिरिट है, जिसमें अल्कोहल का स्तर आमतौर पर 40% या उससे अधिक होता है. तकनीकी रूप से देखें तो व्हिस्की की एक 750ml की बोतल में एक सामान्य बीयर के मुकाबले लगभग 16 गुना अधिक अल्कोहल होता है.
Published at : 09 Mar 2026 01:31 PM (IST)
