क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर होती है एल्कोहल, नॉर्मल से कितना ज्यादा होता है नशा?
अक्सर लोग व्हिस्की के विकल्प के तौर पर स्ट्रॉन्ग बीयर चुनते हैं, यह सोचकर कि यह कम हानिकारक है, क्योंकि इसमें नशा कम होता है. आइए जानें कि क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर ही एल्कोहल होती है.
दोस्तों के बीच अक्सर यह चर्चा होती होगी कि क्या स्ट्रॉन्ग बीयर पीना व्हिस्की पीने जितना ही भारी पड़ता है? कुछ लोग बीयर को हल्का नशा मानकर बेफिक्र रहते हैं, तो कुछ स्ट्रॉन्ग बीयर के झटके को व्हिस्की से भी तेज बताते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में नशा इस पर निर्भर नहीं करता कि बोतल पर क्या लिखा है, बल्कि इस पर कि आपके शरीर में अल्कोहल की कितनी मात्रा जा रही है. बीयर और व्हिस्की के बीच का यह अंतर केवल स्वाद का नहीं, बल्कि रसायनिक सघनता और शरीर द्वारा उसे सोखने की गति का है, जिसे समझना सेहत के लिहाज से बेहद जरूरी है.
Published at : 09 Mar 2026 01:31 PM (IST)
एबीपी लाइव डेस्क
