क्या स्ट्रॉग बियर में व्हिस्की के बराबर होती है एल्कोहल, नॉर्मल से कितना ज्यादा होता है नशा?

इसके विपरीत, व्हिस्की एक डिस्टिल्ड स्पिरिट है, जिसमें अल्कोहल का स्तर आमतौर पर 40% या उससे अधिक होता है. तकनीकी रूप से देखें तो व्हिस्की की एक 750ml की बोतल में एक सामान्य बीयर के मुकाबले लगभग 16 गुना अधिक अल्कोहल होता है.