हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजHighway Rules: इस देश में हाइवे पर फ्यूल खत्म होना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना

Highway Rules: इस देश में हाइवे पर फ्यूल खत्म होना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना

Highway Rules: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर अगर हाईवे पर चलते वक्त गाड़ी में तेल खत्म हो जाए तो इस पर जुर्माना लग सकता है. आइए जानते हैं क्यों बनाया गया यह अजीब नियम.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Mar 2026 09:23 AM (IST)
Highway Rules: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर अगर हाईवे पर चलते वक्त गाड़ी में तेल खत्म हो जाए तो इस पर जुर्माना लग सकता है. आइए जानते हैं क्यों बनाया गया यह अजीब नियम.

Highway Rules: जर्मनी दुनिया भर में अपने एडवांस्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त ट्रैफिक नियमों के लिए जाना जाता है. देश का मशहूर हाईवे नेटवर्क गाड़ियों को काफी ज्यादा स्पीड से चलने देता है. लेकिन यहां पर एक अजीब नियम भी है. दरअसल यहां गाड़ी चलाते समय फ्यूल खत्म हो जाने पर पेनल्टी लगती है. आइए जानते हैं क्यों है यह नियम.

1/6
जर्मनी में देश के मशहूर हाईवे नेटवर्क ऑटोबान पर गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाना ट्रैफिक नियम तोड़ना माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवरों से उम्मीद की जाती है कि वह तेज स्पीड वाली सड़कों पर जाने से पहले अपने फ्यूल लेवल पर नजर रखें.
जर्मनी में देश के मशहूर हाईवे नेटवर्क ऑटोबान पर गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाना ट्रैफिक नियम तोड़ना माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवरों से उम्मीद की जाती है कि वह तेज स्पीड वाली सड़कों पर जाने से पहले अपने फ्यूल लेवल पर नजर रखें.
2/6
जर्मन ट्रैफिक अधिकारी खाली फ्यूल टैंक को टाली जा सकने वाली रुकावट मानते हैं. इसका मतलब है क्या अगर ड्राइवर ने ठीक से प्लान बनाया होता और लंबी यात्रा को शुरू करने से पहले फ्यूल भरवारा होता तो इस परेशानी को रोका जा सकता था.
जर्मन ट्रैफिक अधिकारी खाली फ्यूल टैंक को टाली जा सकने वाली रुकावट मानते हैं. इसका मतलब है क्या अगर ड्राइवर ने ठीक से प्लान बनाया होता और लंबी यात्रा को शुरू करने से पहले फ्यूल भरवारा होता तो इस परेशानी को रोका जा सकता था.
Published at : 09 Mar 2026 09:23 AM (IST)
Tags :
Germany Highway Rules Autobahn

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Unique Car Law: इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
इस देश में गाड़ी खरीदने से पहले देना होता है पार्किंग प्रूफ, जानें क्यों है ऐसा नियम लागू?
जनरल नॉलेज
US Israel Relations: आज दोस्त हैं अमेरिका और इजरायल, कभी US के जहाज पर हमला कर मार डाले से 35 सैनिक; जानें किस्सा
आज दोस्त हैं अमेरिका और इजरायल, कभी US के जहाज पर हमला कर मार डाले से 35 सैनिक; जानें किस्सा
जनरल नॉलेज
ईरान में आखिर क्यों देर से दस्तक देती है मौत, कितनी है ईरानियों की औसत उम्र?
ईरान में आखिर क्यों देर से दस्तक देती है मौत, कितनी है ईरानियों की औसत उम्र?
जनरल नॉलेज
India Middle East Relations: मुगलों के दौर में मिडिल ईस्ट से कैसे थे भारत के रिश्ते, वहां से क्या-क्या मंगवाते थे बादशाह?
मुगलों के दौर में मिडिल ईस्ट से कैसे थे भारत के रिश्ते, वहां से क्या-क्या मंगवाते थे बादशाह?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Bollywood News: रैपर Badshah के नए गाने Tateeree पर मचा विवाद (08-03-2026)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव डेस्क
एबीपी लाइव डेस्क
उच्चस्तरीय शिक्षा, नवाचार और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं से बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! सऊदी अरब ने राहत देते हुए कहा- बीती रात हमले में...
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! सऊदी अरब ने राहत देते हुए कहा- बीती रात हमले में...
राजस्थान
राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी अब लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव, आज पेश होगा बिल
राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले भी अब लड़ सकेंगे पंचायत और नगर निकाय चुनाव, आज पेश होगा बिल
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया जीती विश्वकप तो शर्म से पानी-पानी हुआ पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर बोले- 'गलत साबित...'
टीम इंडिया जीती विश्वकप तो शर्म से पानी-पानी हुआ पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर बोले- 'गलत साबित...'
बॉलीवुड
T20 World Cup Final: भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी से झूमे बॉलीवुड सेलेब्स, शाहरुख से अक्षय और अजय देवगन तक ने दी बधाई
भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर खुशी से झूमे बॉलीवुड सेलेब्स, अक्षय से अजय देवगन तक ने दी बधाई
शिक्षा
IGNOU में जनवरी 2026 एडमिशन का आखिरी मौका, जान लें रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका
IGNOU में जनवरी 2026 एडमिशन का आखिरी मौका, जान लें रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका
फैशन
Aishwarya Rai Bachchan: अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल
अर्जुन की शादी में चला ऐश्वर्या राय का जादू, बच्चन परिवार की बहू ने अनारकली में काटा बवाल
ऑटो
जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स
जल्द लॉन्च होगी Renault Bridger SUV, दमदार लुक के साथ Jimny को देगी टक्कर, जानें फीचर्स
दिल्ली NCR
IND vs NZ: भारत की जीत पर मजेदार पोस्ट वायरल, दिल्ली-अहमदाबाद और UP पुलिस की जुगलबंदी वायरल
टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर मजेदार पोस्ट वायरल, दिल्ली-अहमदाबाद और UP पुलिस की जुगलबंदी वायरल
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget