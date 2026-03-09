एक्सप्लोरर
Highway Rules: इस देश में हाइवे पर फ्यूल खत्म होना है गैरकानूनी, पकड़े जाने पर लगता है जुर्माना
Highway Rules: दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर अगर हाईवे पर चलते वक्त गाड़ी में तेल खत्म हो जाए तो इस पर जुर्माना लग सकता है. आइए जानते हैं क्यों बनाया गया यह अजीब नियम.
Highway Rules: जर्मनी दुनिया भर में अपने एडवांस्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और सख्त ट्रैफिक नियमों के लिए जाना जाता है. देश का मशहूर हाईवे नेटवर्क गाड़ियों को काफी ज्यादा स्पीड से चलने देता है. लेकिन यहां पर एक अजीब नियम भी है. दरअसल यहां गाड़ी चलाते समय फ्यूल खत्म हो जाने पर पेनल्टी लगती है. आइए जानते हैं क्यों है यह नियम.
Published at : 09 Mar 2026 09:23 AM (IST)
Tags :Germany Highway Rules Autobahn
