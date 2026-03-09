जर्मनी में देश के मशहूर हाईवे नेटवर्क ऑटोबान पर गाड़ी चलाते समय पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाना ट्रैफिक नियम तोड़ना माना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवरों से उम्मीद की जाती है कि वह तेज स्पीड वाली सड़कों पर जाने से पहले अपने फ्यूल लेवल पर नजर रखें.