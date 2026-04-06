चाहे वह चावल, दाल, आटा हो या फिर जमे हुए मांस-मछली, जहाज के भीतर के बड़े स्टोर रूम में महीनों का राशन पहले से ही भर लिया जाता है. जब जहाज बंदरगाह से दूर समंदर के बीचों-बीच होता है, तब ताजी सब्जियों और फलों की कमी महसूस होती है. ऐसे में नाविकों को कोल्ड स्टोरेज में रखे फ्रोजन और डिब्बाबंद खाने पर निर्भर रहना पड़ता है.