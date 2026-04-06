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Sailors Life In Sea: महीनों पानी के जहाज पर रहते हैं तो खाते-पीते क्या हैं Sailors, समंदर के नीचे कैसी होती है उनकी जिंदगी?
Sailors Life In Sea: महीनों तक समंदर के सीने पर सफर करने वाले नाविकों का जीवन कड़े अनुशासन और सीमित संसाधनों पर टिका होता है. आइए जानें के जहाज या सबमरीन में कैसे रहते और खाते-पीते हैं.
Sailors Life In Sea: नीले समंदर की लहरों के बीच महीनों तक ओझल रहने वाले नाविकों की दुनिया जितनी रोमांचक दिखती है, हकीकत में उतनी ही चुनौतीपूर्ण होती है. कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां न तो जमीन का पता है और न ही ताजी हवा का अहसास, बस चारों ओर पानी ही पानी हो. मर्चेंट नेवी के जहाजों और गहरे पानी में तैरती पनडुब्बियों के भीतर ये जांबाज अपनी भूख कैसे मिटाते हैं और सूरज की रोशनी के बिना इनकी सांसें कैसे चलती हैं, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. चलिए इनकी जिंदगी के बारे में जानें.
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Published at : 06 Apr 2026 04:06 PM (IST)
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महीनों पानी के जहाज पर रहते हैं तो खाते-पीते क्या हैं Sailors, समंदर के नीचे कैसी होती है उनकी जिंदगी?
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion