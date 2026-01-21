एक्सप्लोरर
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की परेड से पहले होती है जवानों की ‘अग्निपरीक्षा’, हर हथियार का होता है टेस्ट
Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि जवानों की महीनों की मेहनत का परिणाम होती है. हर कदम, हर हथियार और हर सेकंड पहले से परखा जाता है, तभी यह परफेक्ट परेड बनती है.
Republic Day 2026: 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जब जवान एक-सी चाल में कदम मिलाते हैं और हथियारों की चमक सबका ध्यान खींचती है, तब यह सब कुछ बेहद सहज लगता है, लेकिन इस परफेक्ट परेड के पीछे महीनों की कठिन तैयारी, सैकड़ों घंटे की ट्रेनिंग और कई दौर की कड़ी जांच छिपी होती है. एक छोटी सी गलती भी देश की सबसे बड़ी परेड में मंजूर नहीं होती है. आखिर कौन-कौन से इम्तिहान पार करके जवान इस ऐतिहासिक मंच तक पहुंचते हैं, आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं.
1/7
2/7
Published at : 21 Jan 2026 10:02 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
गणतंत्र दिवस की परेड से पहले होती है जवानों की ‘अग्निपरीक्षा’, हर हथियार का होता है टेस्ट
जनरल नॉलेज
5 Photos
जैसे भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी, वैसे पाकिस्तान की आयरन लेडी कौन? जानें जवाब
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत के 1000 रुपये से आप इस देश में बन जाएंगे करोड़पति, जानें वहां रुपये की वैल्यू कितनी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के बयान पर डेनिश सांसद यूरोपीय संसद में गु्स्से से हुए लाल, बोले– 'भाड़ में जाओ...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को भेज दिया कानूनी नोटिस! 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम
इंडिया
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion