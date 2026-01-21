हर साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था. साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. इस मौके पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और राजधानी दिल्ली में होने वाली परेड भारत की सैन्य ताकत, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने रखती है.