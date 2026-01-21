हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजRepublic Day 2026: गणतंत्र दिवस की परेड से पहले होती है जवानों की ‘अग्निपरीक्षा’, हर हथियार का होता है टेस्ट

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस की परेड सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि जवानों की महीनों की मेहनत का परिणाम होती है. हर कदम, हर हथियार और हर सेकंड पहले से परखा जाता है, तभी यह परफेक्ट परेड बनती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Jan 2026 10:02 AM (IST)
Republic Day 2026: 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जब जवान एक-सी चाल में कदम मिलाते हैं और हथियारों की चमक सबका ध्यान खींचती है, तब यह सब कुछ बेहद सहज लगता है, लेकिन इस परफेक्ट परेड के पीछे महीनों की कठिन तैयारी, सैकड़ों घंटे की ट्रेनिंग और कई दौर की कड़ी जांच छिपी होती है. एक छोटी सी गलती भी देश की सबसे बड़ी परेड में मंजूर नहीं होती है. आखिर कौन-कौन से इम्तिहान पार करके जवान इस ऐतिहासिक मंच तक पहुंचते हैं, आइए इसकी पूरी कहानी जानते हैं.

1/7
हर साल 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में देश में संविधान लागू हुआ था. साल 2026 में भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा. इस मौके पर राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं और राजधानी दिल्ली में होने वाली परेड भारत की सैन्य ताकत, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता को दुनिया के सामने रखती है.
2/7
हर साल करीब दो लाख लोग इसे प्रत्यक्ष देखने पहुंचते हैं, जबकि कई विदेशी मेहमान भी इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं. गणतंत्र दिवस परेड का पूरा प्रबंधन रक्षा मंत्रालय की निगरानी में किया जाता है. सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा कई सुरक्षा और प्रशासनिक एजेंसियां मिलकर इसकी तैयारी करती हैं.
Published at : 21 Jan 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Republic Day Parade 26 January Parade Republic Day 2026

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

