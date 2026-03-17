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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIndian Warship In Strait of Hormuz: क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वॉरशिप तैनात कर सकता है भारत, जानें क्या है इसके नियम?

Indian Warship In Strait of Hormuz: क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में वॉरशिप तैनात कर सकता है भारत, जानें क्या है इसके नियम?

Indian Warship In Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नौसेना की तैनाती ने वैश्विक कूटनीति में हलचल पैदा कर दी है. आइए जानें कि क्या भारत वॉरशिप को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तैनात कर सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Mar 2026 01:18 PM (IST)
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Indian Warship In Strait of Hormuz: दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारतीय नौसेना की सक्रियता ने वैश्विक स्तर पर सबका ध्यान खींचा है. पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के संकट और ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए युद्धपोत मैदान में उतार दिए हैं. यह कदम केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जरूरत है. आखिर क्यों यह छोटा सा जलमार्ग भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय कानून यहां तैनाती को लेकर क्या कहते हैं?

ऑपरेशन संकल्प और भारतीय नौसेना का मिशन

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने ‘ऑपरेशन संकल्प’ के तहत अपने सबसे घातक युद्धपोतों को तैनात किया है. इस मिशन का मुख्य उद्देश्य खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है. हाल के दिनों में इस इलाके में जहाजों पर हमले और जब्ती की घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी. भारतीय नौसेना के विध्वंसक जैसे आईएनएस सूरत और मार्कोस कमांडो की मौजूदगी यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत की सप्लाई चेन में कोई बाधा न आए.

ईरान के साथ टैंकरों की अदला-बदली का सच

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहमति बनी है. बताया जा रहा है कि भारत द्वारा पहले जब्त किए गए ईरान के तीन टैंकरों की अदला-बदली की बात चल रही है. ईरान इस शर्त पर राजी हुआ है कि वह भारतीय जहाजों और भारत की ओर आने वाले कार्गो को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित रास्ता देगा. यह समझौता भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है. भारतीय नौसेना अब एस्कॉर्ट सेवा के जरिए इन जहाजों को सुरक्षित निकाल रही है.

क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून?

समुद्री कानूनों के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक 'इंटरनेशनल स्ट्रेट' है, जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है. संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के तहत, यहां से सभी देशों के जहाजों को ट्रांजिट पैसेज का अधिकार प्राप्त है. इसका मतलब है कि सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कोई भी देश अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा हेतु यहां युद्धपोत भेज सकता है. हालांकि, यह इतना सरल नहीं है क्योंकि इस जलमार्ग का एक बड़ा हिस्सा ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र (Territorial Waters) के अंतर्गत आता है.

यह भी पढ़ें: क्या परमाणु बम भी ले जा सकती है ईरान की सेज्जिल-2 मिसाइल, जानें कितनी मचाती है तबाही?

भारत क्या कर सकता है?

भारतीय नौसेना जरूरत पड़ने पर अपने युद्धपोत इस क्षेत्र में भेज सकती है. भारत अपने तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट मिशन चला सकता है और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए अस्थायी रूप से जहाजों की मौजूदगी रख सकता है. यह पूरी तरह अंतरराष्ट्रीय नियमों के दायरे में आता है.

किन चीजों की अनुमति नहीं?

भारत यहां स्थायी सैन्य ठिकाना नहीं बना सकता और न ही किसी तरह का नियंत्रण स्थापित कर सकता है. इसके अलावा ईरान और ओमान की समुद्री सीमा में बिना अनुमति कोई सैन्य गतिविधि करना संभव नहीं है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है.

ईरान का अपना कानून और 'इनोसेंट पैसेज'

भले ही अंतरराष्ट्रीय नियम 'ट्रांजिट पैसेज' की बात करते हों, लेकिन ईरान ने इस संधि को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है. ईरान का मानना है कि उसके क्षेत्रीय जल क्षेत्र से केवल इनोसेंट पैसेज की अनुमति होनी चाहिए. इसका मतलब है कि विदेशी युद्धपोतों को वहां से गुजरने के लिए पहले सूचना देनी होगी या अनुमति लेनी होगी. ईरान अक्सर चेतावनी देता है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हुआ, तो वह इस रास्ते को बंद कर सकता है. यही वह कानूनी टकराव है जो इस क्षेत्र में तनाव को हमेशा चरम पर रखता है.

भारत और ईरान के बीच 'सीक्रेट' तालमेल

भारत के लिए यह स्थिति बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ईरान के साथ उसके पुराने और मजबूत रिश्ते हैं. हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने किसी वैश्विक सैन्य गठबंधन (जैसे अमेरिका के नेतृत्व वाला टास्क फोर्स) में शामिल होने के बजाय ईरान से सीधे बातचीत की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच हुई चर्चाओं का असर यह हुआ कि भारतीय टैंकरों, जैसे 'शिवालिक' और 'नंदा देवी', को सुरक्षित रास्ता दिया गया है. भारत का यह स्वतंत्र रुख उसे अमेरिका जैसे देशों से अलग करता है, जो वहां ईरान को चुनौती देने के लिए तैनात हैं.

अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत सहित कई देशों से अपील की थी कि वे अपने युद्धपोत होर्मुज में तैनात करें, ताकि रास्ता खुला रहे. हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी देश के साथ इस बारे में द्विपक्षीय सैन्य समझौता नहीं कर रहा है. भारत का रुख साफ है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है और किसी तीसरे देश के युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा. भारत की यह तटस्थता और सामरिक स्वायत्तता उसे इस संकट में एक मध्यस्थ के रूप में भी स्थापित कर सकती है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Mar 2026 01:18 PM (IST)
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