हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी

IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी

IPL 2026: आईपीएल 2026 के बीच दो टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगी, जिसमें एक टीम की वनडे रैंकिंग दूसरे पायदान की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 17 Mar 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 के बीच कोई भी टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने से बचती है. क्रिकेट खेलने वाले लगभग सभी देशों के खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं. दूसरी बात यह, आईपीएल के दौरान क्रिकेट फैंस दूसरा किसी भी तरह का क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते हैं, फिर चाहें वह वनडे रैंकिंग की टॉप-2 टीम की सीरीज ही क्यों न हो. लेकिन इस बार दो टीमों ने बड़ा रिस्क लेते हुए आईपीएल के बीच इंटरनेशनल सीरीज खेलने का फैसला किया है. तो आइए जानते हैं कि यह दो टीमें कौन सी हैं. 

आईपीएल के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिस्क न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमों ने लिया है. दोनों टीमों के बीच बांग्लादेश की सरजमीं पर 17 अप्रैल से 02 मई के बीच व्हाइट बॉल सीरीज खेली जाएगी. दोनों के बीच पहले तीन वनडे और फिर तीन मैचों की टी20 सीरीज होगी. 

न्यूजीलैंड की वनडे रैंकिंग मजबूत 

बात करें न्यूजीलैंड की, तो टीम वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर है. हालांकि बांग्लादेश रैंकिंग के 10वें पायदान पर है. वहीं टी20 में न्यूजीलैंड की रैंकिंग चौथे नंबर की है. दूसरी तरफ बांग्लादेश नौवें पायदान पर है. 

बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल 2026 में नहीं 

इस बार के आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं. बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा भी था, लेकिन विरोध के कारण फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिलीज कर दिया था. इस तरह इस सीजन कोई भी बांग्लादेशी खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं है. 

न्यूजीलैंड-बांग्लादेश व्हाइट बॉल सीरीज का शेड्यूल

17 अप्रैल – पहला वनडे, मीरपुर 
20 अप्रैल – दूसरा वनडे, मीरपुर 
23 अप्रैल – तीसरा वनडे, चटगांव

27 अप्रैल – पहला टी20, चटगांव
29 अप्रैल – दूसरा टी20, चटगांव
02 मई – तीसरा टी20, मीरपुर.

28 मार्च से होगी आईपीएल की शुरुआत 

गौरतलब है कि आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होगी. बीसीसीआई ने अभी सिर्फ टूर्नामेंट के पहले चरण का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें शुरुआती 20 मैचों का कार्यक्रम सामने आया है. इस साल होने वाले पांच राज्यों में चुनाव के चलते आईपीएल शेड्यूल को अलग-अलग फेज में जारी करने का प्लान बनाया गया. चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है. अब जल्दी ही आईपीएल का बाकी शेड्यूल भी सामने आ जाएगा. 

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में विकटों का दोहरा शतक लगा सकते हैं ये 3 गेंदबाज, देखें आंकड़े

Published at : 17 Mar 2026 02:12 PM (IST)
Tags :
IPL 2026 New Zealand And Bangladesh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
IPL 2026 के बीच ये टीमें खेलेंगी इंटरनेशनल क्रिकेट, टी20 और वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी
आईपीएल 2026
एमएस धोनी के IPL करियर पर डिविलियर्स का बड़ा बयान, बोले- 'अब उनकी भूमिका...'
एमएस धोनी के IPL करियर पर डिविलियर्स का बड़ा बयान, बोले- 'अब उनकी भूमिका...'
आईपीएल 2026
IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो
IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले एमएस धोनी ने इस खिलाड़ी को दी पैसे बचाने की सलाह, ऑक्शन में लगी थी 14.2 करोड़ की बोली
एमएस धोनी ने इस खिलाड़ी को दी पैसे बचाने की सलाह, ऑक्शन में लगी थी 14.2 करोड़ की बोली
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: 'डांसिंग डेथ का मारा इजरायल' ! | World War | Sansani |
Iran- Israel War: 7 हजार से ज्यादा ठिकानों पर हमले- Trump | World War | Breaking | Abp News
'इजरायल सभी मुस्लिम देशों का दुश्मन'- Iran
LPG की किल्लत से जनता परेशान?
चुनाव से पहले तबादलों के पीछे का 'असली सच' क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
'बच्चा गोद लेने वाली सभी महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, सिर्फ 3 महीने नहीं...', अडॉप्शन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
वाराणसी: गंगा के बीच इफ्तार पार्टी करना पड़ा महंगा, चिकन बिरयानी खाने-फेंकने के आरोप में 14 गिरफ्तार
विश्व
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
Israel-Iran War: जंग खत्म करना चाहते हैं अमेरिका और ईरान? हमलों के बीच अराघची और ट्रंप के दूत में पहली बार हुई बात
स्पोर्ट्स
IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो
IPL से पहले रोहित शर्मा की दमदार प्रैक्टिस, मुंबई इंडियंस कैंप में जुड़ते ही वायरल हुआ वीडियो
ओटीटी
OTT पर देखें 1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर फिल्म, IMDb रेटिंग भी है तगड़ी, हर सीन है खौफनाक
1 घंटा 57 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर है बेहद खतरनाक, आईएमडीबी रेटिंग भी है तगड़ी
विश्व
ट्रंप की धमकी नहीं आई काम, होर्मुज पर किसी ने नहीं दिया साथ, गुस्से में बोले- 'मुझे किसी की जरूरत नहीं'
ट्रंप की धमकी नहीं आई काम, होर्मुज पर किसी ने नहीं दिया साथ, गुस्से में बोले- 'मुझे किसी की जरूरत नहीं'
शिक्षा
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
यूपी बोर्ड में पहली बार स्टेप मार्किंग से मिलेंगे नंबर, 18 मार्च से चेक होंगी कॉपियां
ट्रेंडिंग
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget