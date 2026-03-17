LPG संकट के बीच ट्रेन में बिकने लगे उपले! वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा

मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. इसका असर धीरे-धीरे आम लोगों के जीवन पर भी देखने को मिल रहा है. खासकर होटल, रेस्तरां और छोटे ढाबों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर खाना बनाने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया जा रहा है. इसी बीच एक ऐसा ही वीडियो लोगों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया है. इस वीडियो में एक आदमी ट्रेन के अंदर उपले बेचता हुआ दिखाई देता है. पहली नजर में यह मजाकिया लगता है, लेकिन इसके पीछे गंभीर मुद्दा एलपीजी गैस की कमी जुड़ा हुआ है. इस वायरल वीडियो को सोशल साइट एक्स पर @Prajapat204 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने लाइक किया है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ट्रेन के डिब्बे में घूम-घूम कर उपले बेचता नजर आता है. वह जोर-जोर से आवाज लगाकर यात्रियों से पूछता है कि उपले चाहिए क्या. यह सुनकर लोग पहले तो चौंक जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं.

वीडियो में वह एक महिला से बातचीत भी करता है. वह पूछता है कि क्या उन्हें गैस मिल रही है, जिस पर महिला जवाब देती है कि गैस तो मिलती है लेकिन काफी समय लग जाता है. इसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि इसी कारण वह इमरजेंसी के लिए उपले बेच रहा है, ताकि लोगों को परेशानी न हो. यह सुनकर ट्रेन में बैठे कई यात्री मुस्कुराने लगते हैं. कुछ लोग इसे मजाक समझते हैं, तो कुछ इसे वर्तमान स्थिति पर तंज के रूप में देखते हैं.

भाई साहब, ट्रेन में उपले कौन बेचता है😂🤣



INDIA के लोगों ने GAS त्रासदी को CONTENT के रूप में खूब इस्तेमाल किया है। pic.twitter.com/J2T7ndfoch — Nitin Prajapati (@Prajapat204) March 16, 2026

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लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसे बहुत ही फनी बताया और कहा कि भारत में कुछ भी हो सकता है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे एलपीजी संकट पर कटाक्ष माना, कई लोगों का कहना है कि यह वीडियो मजेदार लगे, लेकिन गैस की कमी जैसी समस्याएं आम लोगों को कितनी परेशानी दे सकती हैं, यह इससे समझा जा सकता है.

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