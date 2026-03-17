निरहुआ के संग दिखे गोविंदा, क्या अब भोजपुरी फिल्मों में आजमाएंगे हाथ? शुरू हुई ऐसी चर्चा

भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकारों को बॉलीवुड में काम करते देखा गया है. फिर चाहे वो एक्टिंग हो या अपनी आवाज से लोगों को एंटरटेन करना हो. भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार अच्छे से जानते हैं. इस लिस्ट में पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, शारदा सिन्हा, कल्पना पटवारी और मालिनी अवस्थी जैसे नाम शामिल हैं.

अब इसी बीच भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को गोविंदा के संग देखा गया है. दिनेश लाल यादव ने खुद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर की है. तस्वीर में गोविंदा और निरहुआ दोनों स्माइल करते हुए और कैमरे को पोज देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

निरहुआ ने जाहिर की गोविंदा से मिलने की खुशी

इस तस्वीर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए निरहुआ ने कैप्शन में लिखा,'आदरणीय बड़े भैया, हम सबके सबसे चहेते सुपरस्टार गोविंदा जी का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हुआ, हर हर महादेव.'एक्टर के इस पोस्ट पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं, साथ ही अपने पसंदीदा कलाकारों पर खूब प्यार लूटा रहे हैं.

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एक यूजर ने लिखा-दोनों राजा बाबू एक साथ.दूसरे यूजर ने कहा- इनके साथ अब भोजपुरी में ही मूवी करिएगा राजा बाबू. वहीं, एक यूजर ने कमेंट में लिखा-दो सुपरस्टार एक फ्रेम में.आपको बता दें गोविंदा की गिनती बॉलीवुड के 90 के दशक के टॉप एक्टर्स में होती है.

उन्होंने अपनी कॉमेडी और शानदार डांस मूव्स से लोगों को खूब एंटरटेन किया.गोविंदा ने अपने करियर में अभी तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्मों को दर्शक आज भी देखना बेहद पसंद करते हैं. वहीं, दिनेश लाल यादव भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर और सिंगर हैं.

अब तो वो पॉलिटिशयन भी बन चुके हैं. निरहुआ ने भी अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी जोड़ी आम्रपाली दुबे के संग खूब पसंद की जाती है. आपको बता दें निरहुआ ने अपने पोस्ट में ये जिक्र नहीं किया है कि वो और गोविंदा किसी फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं, या फिर ये तस्वीर उनके कैजुअल मुलाकात की है.

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